Aeroporto, il trucco per raggirare la polizia non riesce: 24enne arrestato

Il gioco di prestigio per fregare la polizia dell’aeroporto di Perugia non funziona: 24enne arrestato al San Francesco d’Assisi. L’uomo, un cittadino greco, ha tentato di imbarcarsi su un volo per Londra con un documento falso. I controlli degli agenti, però, hanno fatto scoprire il trucco. Al falso mancavano gli strumenti anticontraffazione e non ha reagito agli ultravioletti.



Il 24enne è stato arrestato per uso di atto falso e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato con rito direttissimo che si terrà domani in mattinata.