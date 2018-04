Aeroporto, la compagnia Cobrex fa base a Perugia: tutti i nuovi voli per l'estate

Nuovi voli estivi dall'aeroporto di Perugia. Investimento: 250mila euro per un contratto di tre anni. Al San Francesco d'Assisi arriva la compagnia aerea rumena Cobrex Trans, che aprirà la propria base operativa nell'aeroporto umbro. Una nuova scommessa di Sase, dopo il roboante flop con FlyVolare.

A partire “da metà giugno - spiega la Sase – la Cobrex servirà alcune destinazioni quali Bucarest, Trapani e Cagliari, con l’aggiunta durante i mesi estivi delle rotte da e per Barcellona e Brindisi”. Cinque nuovi voli, operativi fino a ottobre. I biglietti, è stato spiegato durante la presentazione, saranno in vendita da maggio.

La nuova compagnia. Cobrex, compagnia aerea rumena con sede in Suceava, è stata fondata nel 1994 come compagnia di elicotteri, di cui aveva una numerosa flotta. La compagnia dispone di COA di proprietà, è titolare di tutte le licenze europee necessarie per volare in Italia e ha oggi una flotta composta da due Boeing 737-300. Cobrex ha scelto l’aeroporto dell’Umbria come propria base in Italia e posizionerà al “San Francesco d’Assisi” uno dei suoi Boeing 737-300, con configurazione da 148 posti.

Le nuove rotte. Da giugno l'aeroporto di Perugia avrà tre nuove rotte. Altre due si aggiungeranno a luglio. Dal 14 giugno via ai voli per Bucarest “2 frequenze settimanali, voli ogni martedì e venerdì”, Trapani “2 frequenze settimanali, voli ogni mercoledì e sabato” e Cagliari “da 2 frequenze, voli ogni martedì e venerdì, a 4 frequenze settimanali nei mesi di picco, con voli aggiuntivi ogni mercoledì e sabato”.

A partire da luglio, invece, voli anche per Barcellona “2 frequenze settimanali, voli ogni martedì e venerdì” e Brindisi “2 frequenze settimanali, voli ogni mercoledì e sabato”. I biglietti saranno presto in vendita nel sito web www.cobrextrans.com attraverso la piattaforma “worldticket”, nelle agenzie di viaggio e alla biglietteria dell’aeroporto.

“Cobrex - ha spiegato Petru Stefan Runcan, Route Developer della compagnia - crede fortemente nel bacino d’utenza umbro per la sua vocazione turistica, religiosa ed industriale, oltre che per la presenza nella regione di poli di eccellenza della gastronomia; per questo uno dei Boeing 737 verrà basato a Perugia a disposizione di tutti gli operatori turistici ed industriali che dovessero averne bisogno. Questa è una grande opportunità per le aziende del territorio che avranno la possibilità di noleggiarlo evitando costose spese di trasferimento a vuoto da altri aeroporti”. E ancora: “Tenere un aereo fermo a terra è uno spreco di soldi, l'obiettivo è aumentare ancora di più il numero dei voli da e per Perugia”.

Entusiasta il presidente di Sase, Ernesto Cesaretti: “Accogliamo con grande piacere l’apertura della base Cobrex a Perugia, grazie alla quale saranno ripristinate già a partire da questa stagione estiva quelle rotte, domestiche ed internazionali, che negli ultimi anni hanno fatto registrare un traffico costante e consolidato. La presenza di un aeromobile basato presso il nostro aeroporto permetterà inoltre possibili ulteriori sviluppi di traffico: ci auguriamo quindi che questo passo rappresenti l’inizio di una nuova importante e duratura collaborazione per l’aeroporto dell’Umbria e per tutto il territorio”.