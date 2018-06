Aeroporto di Perugia, nuovo taglio: sparisce anche il volo per Roma

Il volo Perugia-Roma Fiumicino non c'è più. Sul sito della Aliblue Malta è impossibile prenotare il biglietto per la rotta. Le prenotazioni sono sospese. Il collegamento con la capitale doveva partire il 2 luglio, ma ora è sotto ghiaccio. Una nuova tegola sull'aeroporto San Francesco d'Assisi, con la Sase finita nella bufera per il passo indietro della Cobrex e la cancellazione dei voli per Bucarest e Barcellona. Giovedì, secondo le indiscrezioni, la compagnia Aliblue scoglierà le riserve sul volo per Roma Fiumicino. Dovrebbero partire - condizionale - i voli per Olbia, Cagliari e Trapani via Cagliari.

Il comandante Teodosio Longo, ceo della Aliblue, ha spiegato a La Nazione che sul collegamento con Roma "avevamo già molti dubbi. Abbiamo preferitio ritirare la vendida dei bliglietti per evitare incovenienti agli acquirenti in caso di cancellazione definitiva". Giovedì sapremo per certo se anche questo volo è saltato.