Attimi di paura all'aeroporto di Perugia, il carrello dell'aereo è bloccato: scatta l'allarme

Paura e apprensione nella tarda serata di ieri, venerdì 6 aprile, all'aeroporto San Francesco D'Assisi a Perugia. Un piccolo aereo privato, con a bordo pochissimi passeggeri, non riusciva ad atterrare a causa di un blocco del carrello. Il piccolo velivolo è stato costretto dunque a sorvolare la pista di atterraggio dell'aeroporto tentando di sbloccare il carrello.

Inevitabile, a quel punto, il piano emergenza messo subito in atto, con tanto di ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine sul posto come previsto in questi casi. Minuti interminabili, ma che per fortuna si sono conclusi nel migliore dei modi. Il pilota dell'aereo è infatti riuscito ad aprire il carrello per poter finalmente atterrare. Nessuno, da quanto si apprende, è rimasto ferito. Solo tanta paura e sangue freddo per cercare di risolvere una situazione d'emergenza.