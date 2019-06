Gualdo Cattaneo, aereo precipita e si schianta al suolo: marito e moglie in Rianimazione

Aereo precipita e si schianta al suolo. E' successo a Collesecco, nella zona di Gualdo Cattaneo, nella mattinata di domenica 2 giugno. Nell'incidente con l'ultraleggero sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i medici del 118. L'aereo era partito dall'aeroporto Roma Urbe, poi lo schianto in Umbria intorno alle 11.30.



I due feriti gravi, marito e moglie, sono stati soccorsi in elicottero e trasportati in ospedale in codice rosso. In azione sia il mezzo aereo del 118 (Icaro) che quello dei vigili del fuoco (Drago). In corso tutte le verifiche e gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.

I due feriti sono trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso e saranno portati in rianimazione. La task force del 118 che gestirà l'emergenza è coordinata da Francesco Borgognoni e Gianpaolo Doricchi.

Secondo quanto appreso da PerugiaToday da fonti mediche si tratta di due romani di 76 e 72 anni, ora ricoverati nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.