Giovanissima umbra adescata via web da un predatore 40enne: video e foto hot

Non era un coetaneo quello dall'altra parte dello schermo di un pc. No, era un uomo adulto, un 40enne che fingendosi un ragazzino, aveva chiesto a una giovanissima umbra - residente nell'orvietano - immagini e video "hot". Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i genitori della minore controllando il suo telefono cellulare e scoprendo così che la figlia entrava in una chat a sfondo erotico scambiando foto e video con quello che - all'apparenza - era un coetaneo.

Scattata la denuncia, gli agenti sono riusciti a risalire un 40enne campano con precedenti per rissa, che nei giorni scorsi è stato denunciato per adescamento di minore. Le indagini da parte della polizia stanno proseguendo per capire se nella rete del 40enne siano cadute altre giovanissime vittime.