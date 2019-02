Ad una perugina tentano di rubarle il portafogli durante gita: ma la borseggiatrice finisce nei guai

Ha rischiato di rovinarsi la vacanza, con famiglia e amici al seguito, nella bellissima Firenze lo scorso fine settimana. Una turista perugina ha dovuto fronteggiare un tentativo di furto, in mezza alla calca, da parte di una donna che aveva preso di mira il suo zainetto al cui interno c'era il portafogli. La turista perugina si è accorta di qualcosa e si è girata di scatto facendo così cadere a terra il portamonete. Sono volate parole grosse e accuse.

Per fortuna in zona c'era una pattuglia della Polizia Municiale - che secondo il quotidiano La Nazione - che dopo aver ascoltato i testimoni ha portato la donna, presunta borseggiatrice negli uffici del Corpo. Qui è stata identificata - si tratta di una 51enne di Avellino - e denunciata a piede libero per tentato furto. Il complice è invece è scappato appena ha visto arrivare le divise della Municipale.