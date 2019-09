Acquista un volume antico ad 1 euro al mercatino, ma è rubato e finisce nei guai

Un collezionista perugino è finito sotto processo per ricettazione essendo stato trovato in possesso di beni rubati da chiese e biblioteche.

L’uomo, difeso dall’avvocato Massimo Perari, deve rispondere dell’accusa di ricettazione (con l’aggravante dell’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004) perché “al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava, riceveva le sottoindicate cose: paliotto in marmo proveniente dal delitto di furto perpetrato in Napoli all’interno del Tempio della Scorziata in data 1 gennaio 1994” e di un libro “dal titolo ‘Descrittione della Grecia’ proveniente dal delitto di furto perpetrato in Como” all’interno della Biblioteca comunale il 25 gennaio del 2007.

Il volume, secondo l’imputato, sarebbe stato acquistato su una bancarella di un mercatino ad 1 euro. Anche per quanto riguarda il paliotto (una sorta di tempietto sovrastante l’altare maggiore) il collezionista l’avrebbe acquistato ad una fiera antiquaria, credendo, quindi, di non incorrere in violazioni di legge.