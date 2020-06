Umbra Acque, rubinetti a secco nel comprensorio di Gubbio: mappa e orari dei lavori

Rubinetti chiusi durante tutta la notte questa settimana nel comprensorio del Comune di Gubbio, dove Umbra Acque ha in programma dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione con conseguente interruzione del servizio.

MAPPA E ORARI - Gli interventi sono in programma dalle ore 21 di giovedì 11 giugno alle ore 06 di venerdì 12 giugno 2020, quando verrà sospesa l’erogazione idrica nella seguente zone del Comune di Gubbio: Monteleto, Mocaiana, Loreto, Loreto Basso, Nerbici, Murcie, Colombara, Belardello, Raggioli, Casacce, Colcelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

RACCOMANDAZONI - Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com

"Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio - si legge in una nota dell'azienda -, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445".