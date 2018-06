Accoltellato alla gola, corsa disperata in ospedale: è in gravi condizioni

E' in condizioni disperate l'uomo che nel prima serata di ieri è stato accoltellato alla gola a Perugia, in zona Ponte della Pietra. Al momento è ricoverato all'ospedale di Perugia, nel reparto di Chirurgia, in prognosi riservata.



L'uomo, un 60enne di origine straniera, è stato ferito da un'arma da taglio al collo. Soccorso dal 118 in condice rosso, ora è in condizioni disperate al Santa Maria della Misericordia di Perugia.



Secondo una primissima ricostruzione dei fatti tutto sarebbe partito da una rissa al bar di via Chiusi. Sul fatto indagano i carabinieri di Perugia. Il 60enne è stato ferito gravemente e secondo fonti ospedaliere ha perso molto sangue e sono state necessarie diverse trasfusioni per tenerlo in vita.

