Minimetrò, gli abbonamenti per l'anno scolastico e universitario possono essere rinnovati alle biglietterie automatiche: ecco come

La Società Minimetrò ha comunicato che sarà possibile rinnovare presso le macchine di vendita automatiche presenti presso tutte stazioni del minimetrò l’abbonamento annuale scolastico UP 2018-2019 e l’abbonamento annuale studenti universitari UP 2018-2019. Per il rinnovo degli abbonamenti è necessario avere il codice PIN (4 cifre) riportato sulla ricevuta dell’abbonamento precedentemente emesso/rinnovato. Tale possibilità permette di rendere più agevoli e veloci le procedure di ricarica degli stessi abbonamenti.

E’ necessario conservare, insieme all’abbonamento, lo scontrino della ricarica effettuata. Si ricorda, altresì, la possibilità di ricarica durante l’intero anno presso le macchine di vendita minimetrò, anche degli abbonamenti universitari UP mensile e trimestrale, oltre che degli abbonamenti ordinari UP mensile, trimestrale, annuale.