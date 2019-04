Abbattono oltre 6mila alberi irregolarmente, maxi multa da quasi 50mila euro

Oltre seimila alberi abbattuti in maniera irregolare e una maxi sanzione amministrativa per un totale di 46mila euro. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di Città della Pieve durante un controllo quotidiano nel territorio nel comune di Piegaro.

Secondo quanto ricostruito dai militari, un’impresa boschiva – autorizzata al taglio fino a un massimo di due ettari di superficie per singolo proprietario – avrebbe però effettuato due tagli ben oltre la soglia consentita. Dai controlli dei carabinieri è emerso che la zona interessata alle utilizzazioni forestali era di 96mila metri quadrati, a fronte di 40mila consentiti e gli alberi abbattuti irregolarmente sono stati circa 6.300.

Per definire l’esatta quantificazione degli alberi tagliati, i militari, con strumentazione tecnica apposita, hanno prima selezionato una zona rappresentativa dell’intero taglio boschivo, per poi eseguire la perimetrazione dell’intera superficie. Le irregolarità riscontrate dai carabinieri forestali hanno portato a sanzioni amministrative per 46mila euro.