Fiamme in cucina ad Assisi, appartamento invaso dal fumo: salvata anziana sola

La squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Assisi è intervenuta intorno alle 10.30 per un incendio in un'abitazione in via Romana, in località Capodacqua ad Assisi.

L’incendio ha interessato la cucina e le fiamme hanno danneggiato gli arredi. Una persona anziana è rimasta intossicata. Sul posto anche personale del 118 e forze dell'ordine.