Fiamme in un'azienda di Castiglione del Lago, intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti a Castiglion del Lago in una ditta che produce isolanti per componenti elettrici per un principio di incendio ai forni e ai sistemi di aspirazione.

L'intervento è scattato intorno alle 7.30 di questa mattina, giovedì 9 maggio, ed è stato effettuato dalla prima partenza della Centrale con un'autobotte e un'autoscala. Non si registrano feriti, ma solo danni alla struttura e ai macchinari.