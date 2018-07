Campo di rotoballe a fuoco, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per spegnere l'incendio

Incendio in un campo di rotoballe a Castello delle Forme, una frazione nel comune di Marsciano dove, da mezzanotte di ieri sera, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Perugia. L'incendio, le cui cause sono al vaglio, ha interessato circa una centinaio di balle presenti sul terreno. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e sono ancora presenti sul posto per la bonifica necessaria. L'allarme, come detto, è scattato alla mezzanotte circa quando alla sala operativa del 115 è giunta la segnalazione dell'incendio.