Bimbo si sente male in Autostrada: corsa contro il tempo, intervengono gli agenti della stradale

Una corsa contro il tempo per salvare la vita di un bambino di appena cinque anni, colto da un malore mentre viaggiava nell'auto con i suoi genitori lungo l'autostrada A1. Il piccolo era diretto verso l'ospedale pediatrico di Genova con mamma e papà quando a un tratto avrebbe iniziato ad accusare problemi respiratori: una situazione da gestire in fretta, tanto che i genitori hanno subito chiesto aiuto a una pattuglia della polizia stradale in servizio sul tratto di Chiusi. Gli agenti hanno così scortato l'auto con a bordo il piccolo fino ad Orvieto dove - ad aspettarla - c'era una autoambulanza che lo ha portato al nosocomio ternano. Dopo essere stato stabilizzato, il piccolo è ripartito insieme alla sua famiglia alla volta di Genova. Grazie anche all'intervento della polizia stradale, la vicenda è finita con un lieto fine.