Frontale tra auto e camion: un ferito trasportato in ospedale

Brutto incidente quello avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 lungo la statale che collega Petrignano D'Assisi a Sant'Egidio. Per cause al vaglio di accertamenti da parte delle forze dell'ordine, un'auto e un camion si si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto, ad avere la peggio é stato il conducente dell'auto che é stato liberato dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Una volta estratto, il ferito è stato affidato alle cure del personale medico sanitario del 118 e trasportato in ospedale. Secondo una prima informazione, le condizioni dell'uomo sono serie, ma non versa in pericolo di vita. Accertamenti in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.