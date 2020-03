Fermato dagli agenti non risponde alle domande: nascondeva droga sotto la lingua

Uno straniero è stato fermato dalla Polizia a Fontivegge e arrestato per spaccio di droga.

Lo straniero è stato fermato da una pattuglia insospettita dal comportamento dell'uomo.

Una volta bloccato per i controlli, però, l'uomo non avrebbe risposto alle domande degli agenti, fingendo di non capire. Approfondendo i poliziotti hanno rinvenuto una pallina di stagnola contenente sostanza stupefacente nascosta sotto la lingua del soggetto.

In tribunale il giudice ha convalidato l'arresto disponendo l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia per la firma.