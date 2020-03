Coronavirus, primo caso di contagio a Magione. Quattro denunce dopo I controlli

Primo caso di contagio a Magione. Lo comunica il sindaco Giacomo Chiodini.

"Era un evento atteso e l'Amministrazione comunale di Magione vi arriva preparata.

Già da stasera (sabato 14 marzo, ndr) è aperto il Centro operativo di protezione civile. Oltre al personale comunale e sanitario, possiamo contare sulla professionalità dei nostri volontari della Misericordia Magione, parte attiva nel Coc".

"Mandiamo un grande abbraccio alla persona ammalata che è stata già posta in quarantena - si legge ancora nella comunicazione - gli auguriamo una pronta guarigione, specificando che è un caso di importazione con limitati contatti sul territorio" .D

Domani alle 12 è prevista una diretta facebook dalla pagina Giacomo Chiodini Sindaco e da Comune di Magione per tutti i necessari ragguagli. "Si entra in una fase nuova dell'emergenza: è ancora più necessaria la collaborazione di tutti" .

Collaborazione che è l'esatto contrario di quanto accertato dalla Polizia locale che ha denunciato quattro persone per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 codice penale).

"Non si denunciano persone a cuor leggero, ma in una situazione difficile come questa non si possono fare sconti a nessuno. Grazie ancora ai nostri vigili e alle forze dell'ordine per l'impegno di questi giorni".

