Incendio in un capannone agricolo, niente da fare per il bestiame

Fiamme in un capannone nella campagna fi Cannara. L'incendio ha coinvolto la rimessa dove si trovavano numerosi animali da allevamento, attrezzi, paglia e fieno.

Sul posto i vigili del fuoco di Assisi e Foligno per con tenere le fiamme. Per gli animali non c'è stato nulla da fare. L'intervento è ancora in corso.