Umbria, violento scontro tra auto e tir lungo la Flaminia, muore imprenditore

Stava procedendo lungo la Flaminia in direzione Spoleto quando, per cause ora al vaglio delle forze dell'ordine, ha impattato contro un autoarticolato. L'uomo alla guida della Land Rover che ha perso la vita nell'impatto è l'imprenditore ternano Tarquinio Amati, 70 anni, conosciuto e stimato nella città dell'acciaio.

L'incidente si è verificato lungo la statale all'altezza del bivio di Cecalocco e Battiferro e i due mezzi procedevano in direzioni opposte. Saranno ora tutti gli accertamenti a far chiarezza sull'ennesima tragedia lungo le strade umbre. L'ultimo si è verificato appena tre giorni fa a Santa Maria degli Angeli dove un uomo, padre di famiglia, ha perso la vita dopo uno scontro con un camion.