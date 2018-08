4000 km di solidarietà: apeggiando per l'italia passerà anche per Norcia per portare doni e solidarietà ai terremotati

Mancano 20 giorni alla partenza di APEGGIANDO PER L'ITALIA!!!! Un viaggio all'insegna della solidarietà a bordo delle nostre piccole Ape , di un pulmino storico , e di una bicicletta!!!!! 10 avventurieri che gireranno tutta l'Italia con lo scopo di raccogliere fondi per LILT (lega italiana lotta contro i tumori) e LA COLONNA ONLUSS ( ricerca lesioni spinali). Nel nostro piccolo e dopo un anno di lavoro, l'8 settembre partiremo dalla piazza di Cazzago di Pianiga (Ve) e faremo le prime importanti donazioni alle associazioni che sosteniamo!

Passeremo anche per Norcia ed Amatrice dove lasceremo i proventi di eventi che abbiamo organizzato per le popolazioni colpite dal terremoto. Il 9 settembre faremo tappa a Norcia dove consegneremo computer e materiale musicale alle scuole di Norcia e Cascia oltre che per visitare il villaggio SAE di San Pellegrino dove abbiamo un progetto in fase realizzativa insieme all'associazione Branco de Porsei. L'impegno e la solidarietà sono spinte incredibili per raggiungere grandi traguardi! Il viaggio sarà suddiviso in 15 tappe ricche di eventi ed incontri, e speciale sarà anche la tappa Romana con l'incontro con il Santo Padre , Papa Francesco!!!





Video promozionale

https://youtu.be/8ZB2Sw7aEI4



Denis Bobbo

Presidente di Solidape



mail: associazionesolidape@gmail.com



Facebook: Obiettivo Apeggiando per l'Italia

