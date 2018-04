INVIATO CITTADINO 25 aprile, Mirella Alloisio alle celebrazioni: grazie “partigiana Rossella”

Mirella Alloisio, classe 1926, resistente (conosciuta con lo pseudonimo di “partigiana Rossella”) e grande figura di educatrice. La sua vasta rete di relazioni include personaggi del milieu politico e culturale nazionale. Uno dei suoi amici è il regista Giuliano Montaldo, autore della trasposizione cinematografica della vicenda della staffetta partigiana, mirabilmente raccontata nel film “L’Agnese va a morire”, dal libro di Renata Viganò.

L’Alloisio, partigiana, esponente del CLN Liguria, è perugina d’adozione e vive all’Elce, dove è facile incontrarla e rivolgerle la parola. Da sempre comunista, non esita a prendere posizione su temi d’attualità, come quello della violenza sulle donne.

Ha scritto intorno a temi di politica e società su giornali e riviste nazionali. È autrice di libri come “Mille volte no – testimonianze di donne della resistenza”, “Volontarie della libertà – 8 settembre 1943-25 aprile 1945” e nel 2009, con Editoriale Umbra, nella Collana Memorie, “Inseguendo un Sogno”. Oltre a saggi sulla condizione femminile di ieri e di oggi.

Croce di Guerra, oggi rappresentante dell’ANPI di Perugia, non è voluta mancare alla commemorazione perugina del 25 aprile. Occasione in cui, ricordando Mario Grecchi, ha pronunciato parole come queste: “Non siamo qui per celebrare un rito, ma per rinnovare un impegno per chi ha dato la vita per la libertà e la democrazia”.

L’Inviato Cittadino ricorda, con orgoglio, di avere avuto Mirella Alloisio come insegnante di francese alle medie. Fu un grande esempio di professionalità e rigore. Mirella, mentre raccontavi il tuo passato, costruivi la nostra coscienza di uomini. Ne siamo onorati. Grazie.