Prevenire per tutelare la propria vista, screening gratuito in Ospedale per scongiurare la cecita da glaucoma

Prevenire è importante, soprattutto se si parla di tutela della vista. Il 17 marzo, in occasione della settimana mondiale del glaucoma che si celebra dallì11 al 18 marzo, la U.I.C. (Unione

Italiana Ciechi) e la sezione umbra della IAPB (International Agency for Prevention of Blindness), nella persona dei due presidenti Maurizio Sbianchi e Giancarlo Rossi, in collaborazione con l'Unità Operativa Complessa di Oculistica della USL Umbria 1 diretta dal dottor Giovan Battista Sbordone, hanno organizzato all'Ospedale di Umbertide una mattinata all'insegna

della conoscenza e della prevenzione di questa malattia.

Dopo una breve presentazione della malattia a cura del dottor Sbordone (ore 9.30 - 10.00) e la distribuzione di materiale informativo da parte della UIC e della IAPB, dalle ore 10.30 alle 12.30 circa presso l'ambulatorio di oculistica il personale medico misurerà la pressione oculare ai cittadini ultracinquantenni che vorranno partecipare allo screening. Pur essendo curabile con farmaci e terapie chirurgiche e parachirurgiche, il glaucoma rappresenta la seconda causa di cecità irreversibile negli USA, la prima tra i neri americani, proprio perché spesso la diagnosi è tardiva.

Definito in una campagna di prevenzione "il ladro silenzioso della vista";, il glaucoma colpisce l'1 % della popolazione sotto i 65 anni ed il 3 % al di sopra di tale età,

ma la cecità ad esso legata, può essere prevenuta con una diagnosi precoce e cure tempestive.