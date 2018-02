Scappa da una struttura e vaga per la stazione solo e infreddolito, giovanissimo salvato dai poliziotti

Salvato grazie agli agenti della Polfer. E’ una storia a lieto fine quella di un giovane di appena 14 anni, che si era allontanato dalla struttura che lo ospitava ed era rimasto a vagare al freddo. Il giovane è stato notato dagli agenti della polizia ferroviaria proprio all’interno dello scalo ferroviario di Foligno. Solo, infreddolito e in difficoltà. Dopo essere stato accompagnato negli uffici, il 14enne ha raccontato ai poliziotti la sua vicenda personale ed è stato riaccompagnato nella struttura che lo ospita.

Ma i controlli per arginare l’emergenza freddo proseguono senza sosta con particolare attenzione a quelle persone che, senza tetto, spesso si appoggiano in edifici al coperto come la stazione o che, nei casi estremi, rischiano di trascorrere la notte all’aperto. In questo ambito da tempo a Foligno è attiva una fattiva collaborazione con la Caritas Diocesana e con il Comune per analizzare e gestire le situazioni più difficili.