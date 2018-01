E45, auto in panne (e con la droga), ma prima dei soccorsi arrivano i carabinieri: arrestato

Rimasto in panne con la propria auto, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' quanto accaduto a Ponte San Giovanni, durante un servizio sul territorio da parte dei carabinieri. Una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha intercettato un giovane albanese lungo la E45, nei pressi dello svincolo, rimasto in panne e in attesa dei soccorsi. I militari, dopo aver notato lo strano comportamento del conducente, si sono insospettiti e hanno proceduto alla perquisizione, che ha dato esito positivo.

L'uomo viaggiava con la droga in auto, e proprio nel pannello del tetto dell'abitacolo i carabinieri hanno ritrovato tredici bustine contenenti cocaina per un peso di circa dieci grammi. Inevitabile il sequestro della droga e le manette ai polsi dell'uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e processato con rito direttissimo.