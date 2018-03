Forti raffiche di vento, un albero si schianta al suolo lungo la E45: Anas, polizia e vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco, del personale Anas e degli agenti della polizia stradale di Perugia per un albero caduto lungo la E45. E' accaduto intorno alle 14.30 - 15, all'altezza di Promano. A causa del forte vento la pianta è piombata al suolo, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito e nessun mezzo ha subito danni. In quel momento, infatti, il traffico scorreva regolare e il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso la rimozione dell'albero in tempi brevi. Si è provveduto preventivamente ha mettere in sicurezza anche altri alberi. Dunque, nessuna conseguenza per gli automobilisti di passaggio.