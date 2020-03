Cesvol umbria, #iorestoacasa e leggo un libro:Tanti titoli da scaricare gratuitamente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Anche il Cesvol Umbria aderisce alle prescrizioni governative collegate all’emergenza coronavirus e aderisce alla campagna #iorestoacasa con i libri del proprio catalogo. Sul sito www.cesvolumbria.org, nella sezione pubblicazioni, è possibile scegliere tra i molti titoli pubblicati in questi anni su temi sociali. Saggi, narrativa sociale e piccole guide che possono essere utili strumenti per approfondire o per passare semplicemente il tempo in questo momento così difficile. E’ possibile scegliere il titolo che più interessa e mettersi comodamente e gratuitamente a sfogliarlo online seduti sul divano di casa. Tra i titoli estratti dalla pagina https://www.cesvolumbria.org/pubblicazioni-terni/ quelli dell’associazione Amarte, di Bruno Minelli e dell’associazione Oltre il visibile, i libri per i più piccoli delle associazioni Utilità Manifesta, Nascere in Casa Umbria, Centro sociale Polymer, i titoli dedicati ad Amelia, Perla del Cinema, le miniguide per giovani esploratori di Narni Sotterranea ed i libri dedicati agli agrumi e agli alberi e ai funghi tipici del territorio delle regioni del centro Italia di Aldobrando De Angelis. Tantissimi i titoli a disposizione gratuitamente su: Pubblicazioni Terni https://www.cesvolumbria.org/pubblicazioni-terni/ Pubblicazioni Perugia https://www.cesvolumbria.org/pubblicazioni/