Centro Pari Opportunità, tutte le iniziative per la Giornata della Donna

In occasione della ‘Giornata Interazionale della Donna 8 Marzo’ il Centro pari opportunità della Regione Umbria ha programmato una serie di iniziative realizzate anche in collaborazione con associazioni del territorio, che si svolgeranno a ridosso dell'8 Marzo.

Il programma degli eventi

5 Marzo – ore 17.45: "Donne ad alta voce", Letture di brani poetici e in prosa (alla chitarra Sandro Lazzeri) presso Biblioteca Delle Donne ‘Laura Cipollone’ – Palazzo Danzetta, Sede CPO, via Mazzini 21 Perugia.

Il Circolo ‘Lettori ad Alta Voce’ di Perugia propone, in collaborazione con Il Centro pari Opportunità, il primo appuntamento del ciclo "Donne ad alta voce": le volontarie e i volontari LaAV, accompagnati alla chitarra dal maestro Sandro Lazzeri, declameranno letture di brani poetici e in prosa, di donne e sulle donne, celebri o sconosciute, tra luci e ombre di sentimenti ardenti o disattesi, diritti violati o conquistati.

9 Marzo – ore 18.00: "Madame Curie. Donna, madre, Scienziata” presso Biblioteca San Matteo degli Armeni – Via Monteripido 2 , Perugia.

Due premi alla stessa persona e in due ambiti scientifici diversi, unico caso nella storia dei Nobel. Marie Curie, scienziata pioniera sotto diversi aspetti, rappresenta un caso eccezionale e unico. Polacca di Varsavia, il suo cognome da nubile era Sklodowska, Marie Curie è il simbolo dell’abnegazione e della passione per la ricerca scientifica. Arpa Umbria, nell’ambito del progetto “Donne e Scienza” che sta sviluppando con il Centro Pari Opportunità - Regione Umbria, propone una serata per ricordare la “Signora della scienza” che ha dovuto lottare per superare i pregiudizi, gli ostacoli e per riuscire a rompere quel soffitto di cristallo (ancora oggi presente) che impediva alle donne di affermarsi nel campo della scienza.

13 Marzo – ore 16.30: Premiazione delle tesi vincitrici del Premio annuale per tesi di laurea “Laura Cipollone”, relativo all’Anno Accademico 2016/2017 presso Palazzo Danzetta Sede CPO Perugia.

Cerimonia pubblica di premiazione delle vincitrici del Premio per Tesi di laurea ‘Laura Cipollone’ per l’Anno Accademico 2016/17. Il Premio ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che abbiano proposto un rilevante ed innovativo approccio di genere nell’ambito di qualsiasi disciplina di studio e ricerca.

Idee regalo per la Festa della Donna