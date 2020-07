I ventilatori affidabili per rinfrescare ogni ambiente della casa e dell'ufficio

L’estate è il periodo dell’anno più atteso perché è sinonimo di caldo, vacanze e mete da sogno. Nonostante tutti questi vantaggi ha anche dei difetti, in particolare le temperature alte e spesso insopportabili.

Se non possiamo andare in vacanza tre mesi l’anno e siamo costretti a rimanere a casa o in ufficio, per sopportare al meglio l’afa estiva ci vengono in soccorso i ventilatori.

Molte persone sono frenate perché i condizionatori comportano lavori di ristrutturazione e una manutenzione periodica come la pulizia. I ventilatori da tavolo sono potenti ma non riescono a raffreddare i grandi ambienti.

Ci sono poi i ventilatori verticali che pur svolgendo in pieno le loro funzioni, non sono tra le prime scelte di chi punta anche al design. Quindi per accontentare proprio tutti, i ventilatori a colonna possono essere il giusto compromesso. Adatti per stanze di piccole e medie dimensioni sono leggeri e facili da spostare in ogni angolo della camera, hanno anche uno stile elegante e semplice.

Se siete alla ricerca del condizionatore a colonna perfetto per rinfrescare la vostra estate, ecco alcuni modelli che fanno al caso vostro.

Pratico e funzionale: Ventilatore con tre velocità

Per avere un piacevole effetto rinfrescante in ogni angolo della casa, questo ventilatore a torre renderà le lunghe giornate calde più sopportabili. Il modello è pensato per integrarsi in ogni ambiente grazie al mix di design e prestazioni. Realizzato in plastica ABS, permette di abbassare la temperatura in ambienti ampi, grazie al cavo di alimentazione lungo 1,75 m che consente di posizionare il ventilatore in ogni stanza. Dotato di un pannello con schermo digitale, è possibile scegliere la velocità che si preferisce tra bassa, media e alta. Per rendere l'ambiente ancora più accogliente, si possono scegliere anche le tre impostazioni di vento: normale, naturare o conica. Dotato di timer, potrete programmare il ventilatore fino a 7,5 ore di raffreddamento continuo da regolare con incrementi di 0,5 ore. Facile da spostare grazie alla maniglia integrata, potrete trascorrere un'estate al fresco senza problemi.

Pro. Rinfresca bene ed è silenzioso.

Contro. Per alcuni utenti non rinfresca abbastanza.

Ideale in ogni ambiente: Ventilatore oscillazione automatica

Vivere in un ambiente in cui fa troppo caldo può avere degli effetti negativi sulla salute e il benessere. Per questo il ventilatore a torre permette di creare un'atmosfera gradevole. Il modello slanciato occupa poco spazio e si adatta sia agli ambienti di grandi dimensioni sia a quelli più piccoli. Pensato per la casa o l'ufficio, il flusso d'aria viene generato dalle lamelle presenti all'interno dell'apparecchio assicurando una diffusione omogenea dell'aria e un maggiore refrigerio. Dotato di 3 modalità di funzionamento: normale, vento naturale e notturna, con il telecomando ad infrarossi incluso, è possibile decidere comodamente seduti sul divano. L'oscillazione automatica di 60° gradi e la funzione spegnimento, creano un clima gradevole in totale sicurezza.

Pro. Rinfresca bene l'ambiente.

Contro. Alcuni utenti lo ritengono un po' rumoroso.

Per avere il massimo del comfort: Ventilatore con tecnologia SmartControl

Avere un ambiente fresco e confortevole in poco tempo è possibile grazie a questo ventilatore a torre dotato di tecnologia SmartControl che permette di controllare facilmente il ventilatore. La ventola dotata di 3 modalità permette di accontentare ogni esigenza. L'opzione Brisa, assicura temperature gradevoli con il massimo del silenzio, Eco permette di avere la casa al fresco ma con un sicuro risparmio in bolletta. Per chi vuole avere la temperatura ideale anche di notte, la modalità notturna assicura sonni sereni. Il ventilatore è estremamente sicuro anche se in casa ci sono bambini, perchè grazie alla tecnologia TermoSafe non entra in azione. La funzione RotateWind è composta da una ventola che riesce a diffondere una piacevole sensazione di freschezza in tutta la stanza. Il design essenziale e l'estrema leggerezza, fanno del ventilatore un apparecchio da avere all'interno di ogni stanza.

Pro. Ha un design elegante e rinfresca bene gli ambienti.

Contro. Il telecomando funziona bene solo se perfettamente in linea.

Per avere un ambiente rilassante: Ventilatore ultrasilenzioso

Se volete praticare yoga o fitness in un ambiente fresco e silenzioso, questo ventilatore a torre è un must have. Il modello con 8 livelli di potenza acustica permette di creare un'atmosfera rilassante, perfetta se in casa ci sono dei bambini. Facile da controllare anche quando siete sul divano, il comodo telecomando permette di decidere tra i 5 livelli di temperatura anche da lontano. Il timer permette di programmare il ventilatore per 1, 2, 4 o 8 ore di raffreddamento e si spegnerà automaticamente trascorso il tempo. Perfetto anche per la notte, oltre ad essere silenzioso, potrete decidere il livello di luminosità del display da 100% a zero e dormire sogni sereni.

Pro. Ha il controllo della luminosità e può essere azionato tramite il telecomando.

Contro. La struttura è interamente in plastica.

Per ridurre i costi in bolletta: Ventilatore risparmio energetico

Mantenere la casa fresca e arieggiata può comportare dei costi in bolletta, ma grazie a questo ventilatore, con solo 45 W di assorbimento di potenza, non dovrete più preoccuparvi. Il funzionamento estremamente silenzioso si combina con il timer programmabile fino a 7 ore e mezza. Il telecomando incluso è un modo pratico e semplice di controllare il ventilatore da ogni angolo della casa. Le tre modalità di funzionamento: normale per una sensazione di aria fresca, Breeze per avere la giusta temperatura senza rumore e funzione notte, per riposare senza essere disturbati vi faranno sentire sempre a vostro agio. Il design essenziale e slanciato permette di posizionare il ventilatore anche negli ambienti più piccoli.

Pro. Il ventilatore è stabile ed efficiente.

Contro. Il telecomando funziona bene solo se puntato direttamente.

Slanciato e leggero: Ventilatore con oscillazione

Per chi è alla ricerca di un ventilatore leggero e di design, questo modello è ciò che fa per loro. Elegante e facile da posizionare in ogni stanza, dal salotto alla camera da letto fino alla cucina, il ventilatore ha una struttura ultraleggera che si dispiega lungo un metro d’altezza. Grazie alla griglia più lunga del 15% rispetto agli altri ventilatori della stessa serie, permette un’ottima diffusione dell’aria sia nella zona bassa che in quella alta. Con una nuova oscillazione a 180° e un potente flusso d'aria avremo una stanza sempre più fresca anche durante le torride giornate estive. L’ampia base assicura un’ottima stabilità per un’elevata sicurezza. Dotato di 3 diverse velocità d’aria, possiamo regolare il getto in base alle nostre necessità e controllarlo direttamente sul display. Se non abbiamo voglia di regolare la temperatura, basta scegliere la funzione automatica e la velocità si adeguerà al clima dell’ambiente. Dotato di timer digitale fino a 8 ore non dobbiamo fare altro che scegliere tra 4 impostazioni: 1, 2, 4 o 8 ore. Trascorso il tempo impostato, l'apparecchio si arresta automaticamente, per assicurare il risparmio energetico e in bolletta. La griglia posteriore amovibile facilita la pulizia dell’interno e la manutenzione. Pratico da spostare possiamo controllare tutte le funzioni tramite un telecomando che può essere riposto nell’apposito vano sul ventilatore per non correre il rischio di perderlo. Una volta spento, grazie al covo con sistema riavvolgibile all'interno della base, lo possiamo riporre facilmente e garantire un’ottima sicurezza se in casa ci sono bambini o anziani.

Pro. Silenzioso e rinfresca l'ambiente grazie alla rotazione a 180°

Contro. Per alcuni utenti non rinfresca molto.

Semplice ed intuitivo: Ventilatore silenzioso

Linee essenziali e un design semplice sono i tratti distintivi di questo ventilatore a torre, adatto sia per gli ambienti casalinghi, come cucina e soggiorno, sia per quelli professionali come ufficio, studio o negozio. Lo stile minimal permette al ventilatore di integrarsi in ogni stanza, anche quelle con stili diversi o eccentrici senza risultare eccessivo o ingombrante. La struttura del ventilatore si sviluppa in altezza, perfetto nelle stanze dalle dimensioni ridotte. Dotato di un’impugnatura sul lato posteriore può essere spostato con facilità e senza nessuno sforzo in ogni angolo della casa. La base ampia e ben strutturata garantisce il massimo della stabilità, grazie anche ai piedini antiscivolo che assicurano maggiore aderenza, senza rovinare il pavimento. Caratterizzato da tre livelli di flusso possiamo decidere la temperatura adatta in base alle nostre necessità. Basta premere un semplice pulsante e il ventilatore a colonna, oscillerà automaticamente per rinfrescare l’ambiente in maniera uniforme. Dotato di timer e autospegnimento potete programmare il ventilatore che andrà in standby una volta scaduto il tempo. Estremamente silenzioso, è l’elettrodomestico ideale per rinfrescare le calde notti estive, senza antipatici rumori in sottofondo.

Pro. Silenzioso e poco ingombrante può essere posizionato in camera da letto e permettervi di dormire al fresco.

Contro. Anche se non ha il telecomando il pannello di controllo è semplice ed intuitivo.

Pratico e potente: Ventilatore con timer

Per affrontare le alte temperature estive quando siamo al lavoro o in vacanza, ma non abbiamo molto spazio in ufficio o in campeggio, la soluzione ideale è questo modello a torre. Piccolo e poco ingombrante ha un design elegante e funzionale. Dotato di un motore da 60W, il flusso dell’aria è potente e grazie alla sua particolare conformazione permette all’aria di distribuirsi uniformemente nell’ambiente. Poco rumoroso, è il ventilatore ideale per rinfrescare le calde notti estive. Grazie al telecomando in dotazione possiamo tranquillamente azionarlo e scegliere le tre modalità di ventilazione o semplicemente programmare il timer. Grazie all’oscillazione del ventilatore ogni angolo della stanza potrà essere rinfrescato e avere la giusta temperatura. Disponibile in due colori, bianco e nero, non dovete far altro che scegliere quello che si adatta alle vostre esigenze e gusti.

Facile da usare: Ventilatore con display

Quando in casa ci sono bambini, ricreare la giusta temperatura in estate è molto importante per garantirgli il benessere. Con questo ventilatore a torre dotato di un display per controllare la temperatura è possibile ricreare il clima perfetto per noi e i nostri piccoli. Le tre modalità di funzionamento, normale, notturno e brezza sono pensate per il benessere di tutta la famiglia. La funzione Breeze è una funzione simulata che riproduce quella di una brezza donando una sensazione più naturale e fresca agli ambienti interni. L’oscillazione della griglia interna assicura una ventilazione migliore anche quando le giornate sono particolarmente calde. Il design minimal e il rivestimento in alluminio fanno del ventilatore un elemento d’arredo semplice ma elegante. Il pannello dei comandi intuitivo può essere sostituito o integrato con il telecomando da riporre nell’apposito vano dopo l’utilizzo, senza correre il rischio di perderlo.

Pro. Il ventilatore poco ingombrante, grazie alla funzione breeze diffonde un piacevole clima durante le ore notturne.

Contro. Il modello a colonna è meno silenzioso se impostato alla massima velocità.

Perfetto se in casa ci sono bambini: Ventilatore con griglia di protezione

Il benessere e la sicurezza dei bambini è molto importante. Se il ventilatore crea un ambiente con la giusta temperatura, non bisogna sottovalutare la sicurezza in casa. I bimbi, infatti sono spesso curiosi e amano esplorare ciò che li circonda. Grazie alla griglia di protezione questo ventilatore terrà i piccoli al sicuro da spiacevoli incidenti. Dotato di tre modalità: eco, normale e notturna, il modello può essere usato ad ogni ora del giorno e avere il massimo del risultato. L’oscillazione a 70° permette all’aria di diffondersi in ogni angolo della stanza e avere così un ambiente ben temperato. Grazie al telecomando con un raggio d’azione fino a 5 metri, possiamo controllare tutte le funzioni comodamente seduti sul divano o distesi sul letto. Il timer è programmabile fino ad 8 ore ed è arricchito dall’autospegnimento per avere il massimo della sicurezza anche mentre dormiamo.

Come scegliere un ventilatore a colonna

Il ventilatore ci aiuta ad affrontare meglio il caldo estivo, per questo prima di sceglierlo dobbiamo valutare diversi fattori e il principale è lo spazio. Tra i modelli in commercio, quello a colonna si adatta meglio agli ambienti di piccole dimensioni.

Caratterizzati da un design elegante e salvaspazio prima di acquistarlo dobbiamo prendere in considerazione alcuni aspetti.

Design

La decisione di acquistare un ventilatore a colonna è legata soprattutto alla sua struttura e alle sue dimensioni. Il modello si sviluppa in altezza, tanto che può raggiungere fino a 120 cm, su una base che può arrivare fino a 35 cm, pensata per dare stabilità al ventilatore.

Grazie alla forma lunga e stretta possiamo sistemarlo in ogni angolo della casa o in ambienti molto piccoli senza creare ingombri o ostruire il passaggio. Inoltre, i ventilatori a colonna sono estremamente leggeri, spesso non superano i 6 kg e possono essere spostati con una sola mano soprattutto se muniti di maniglia, pronti per regalarci il meritato refrigerio!

Efficienza

I ventilatori per essere efficienti devono poter distribuire uniformemente il flusso d’aria, per questo molti sono dotati di oscillazione. La torretta ruota su sé stessa da un lato all’altro con un raggio d’azione che va dai 60° ai 180°. Ai modelli base si affiancano i top di gamma che possono arrivare fino a 360° perfetti da posizionare al centro della stanza.

Per godere in pieno del fresco anche nelle giornate più afose, l’oscillazione può essere regolata in base alle necessità e direzionare il getto in un determinato punto della stanza senza disturbare gli altri.

Un ambiente fresco e silenzioso

Nelle giornate estive il ventilatore diventa un must have nei nostri appartamenti e spesso ci accompagna anche durante le ore notturne. Per riuscire a dormire al fresco senza sgradevoli rumori in sottofondo, il ventilatore a colonna silenzioso è irrinunciabile. Molti dotati di modalità notturna arrivano a produrre una rumorosità inferiore ai 40 dB.

Velocità, potenza e risparmio energetico

Per rinfrescare adeguatamente gli ambienti, nel momento in cui acquistiamo un ventilatore a colonna, dobbiamo prendere in considerazione la potenza e solitamente si aggira tra i 30 e i 60 watt. Oltre ad assicurare un ambiente a prova di afa, garantisce un sicuro risparmio energetico.

I ventilatori sono pensati per far fronte ad ogni tipo di temperatura, per questo hanno una velocità che solitamente può essere regolata su tre livelli: bassa, media e alta, accanto alla velocità non può mancare la modalità.

A seconda dell’ambiente e delle nostre esigenze i ventilatori a colonna sono caratterizzati da un flusso d’aria costante, da quello alternato per non avere il getto d’aria orientato sempre su di noi, o quello notturno che ricrea un soffio leggero per non disturbare il sonno.

Accessori per utilizzare comodamente il ventilatore

Il ventilatore deve essere pratico e intuitivo, proprio per questo molti modelli sono dotati di un pannello di comando digitale con retroilluminazione per essere visibile anche durante le ore notturne.

Tra le funzioni immancabili c’è il timer con il quale possiamo programmare l’accensione e lo spegnimento automatico e in base alle nostre abitudini. Pensato per chi spesso è fuori casa, con il timer possiamo programmare l’accensione del ventilatore a colonna con un intervallo minimo di 30 minuti, così da trovare l’appartamento fresco al nostro ritorno ed evitare inutili sprechi!

Concederci un momento di relax e resistere al caldo estivo è possibile grazie al ventilatore a colonna con telecomando. Premendo un semplice tasto possiamo decidere la velocità e la potenza rimanendo comodamente seduti sul divano. Una volta terminato l’utilizzo possiamo inserire il telecomando nell’apposito vano e non correre il rischio di perderlo.

Pulizia e manutenzione

La polvere è ovunque soprattutto in estate quando balconi e finestre sono aperte, oltre ai mobili anche il ventilatore può riempirsi di acari, per questo quando lo acquistiamo dobbiamo accertarci che sia facile da pulire.

I migliori sono quelli con apertura abbastanza grande da poter rimuovere la polvere con un panno in microfibra così da avere un apparecchio pulito e privo di germi.