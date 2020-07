Usare al meglio il condizionatore evitando sprechi in bolletta

Con le temperature estive si sa, l'elettrodomestico più utilizzato dontro casa è lui, il climatizzatore. Sia in casa, sia negli uffici o negozi, ci permette di rinfrescare l'aria bollente e vivere e lavorare serenamente in un clima gradevole.

Anche il climatizzatore, come tutti gli elettrodomestici, per rimanere sempre efficiente va utilizzato nel modo giusto, facendo la corretta manutenzione. Infatti a volte si compiono degli errori banali che però a lungo termine possono essere dannosi per l’ambiente, nonché provocare spese non previste.

Per utilizzare il condizionatore al meglio, rispettando l'ambiente e limitando i costi in bolletta, ecco alcuni "trucchi anti spreco"

Scegliere il condizionatore giusto

Innanzitutto, è bene considerare che queste macchine non sono tutte uguali: oltre al design e all’efficienza, bisogna infatti fare attenzione alla classe energetica. Se quelli della classe C ormai sono obsoleti, la soluzione migliore è orientarci verso quelli della categoria A e superiori, il top di gamma è quello A+++. Oltre a ridurre del 30% i consumi, abbassano l’emissione di CO2 nell’ambiente.

Inoltre è importante scegliere un modello adeguato all’ambiente in cui viene installato. Per questo meglio scegliere un condizionatore con tecnologia inverter, che si adegua alle necessità della stanza in cui si trova.

Dove installare il climatizzatore?

Importante è non anteporre il design all’efficienza e valutare che in molti casi, se il condizionatore è dotato di motore esterno e tubi, va istallato vicino a una parete esterna. Inoltre per ottimizzare il funzionamento, il motore va montato in una zona riparata, così che in estate non sia esposti ai raggi diretti del sole e in inverno rimanga al sicuro da vento e pioggia.

Oltre al motore, bisogna fare attenzione al posizionamento degli split, collocati nella parte alta della stanza, per diffondere meglio l’aria fredda che tende a scendere, non devono essere ostruiti. Meglio montarli lontano da mobili o tende che impediscono la diffusione dell’aria.

Manutenzione e filtri

Il condizionatore è un apparecchio elettrico, quindi necessita della manutenzione periodica con un tecnico. In questo modo rimane sempre efficiente quindi si ha un minor consumo di elettricità.

Come la manutenzione, anche la pulizia deve essere fatta periodicamente, per evitare la diffusione nell’ambiente di germi e batteri. I filtri dell’aria e le ventole devono essere puliti e cambiati alla prima accensione stagionale. L’operazione deve essere ripetuta ogni due settimane, per evitare la formazione di muffa.

Utilizzare la giusta temperatura

Tra gli accorgimenti più banali ma non sempre scontati, per ottener eil massimo dal proprio condizionatore bisogna usarlo chiudendo le porte e le finestre. Lasciarle aperte vuol dire far entrare costantemente aria calda e il condizionatore non riesce a contrastarlo in modo adeguato.

Per contrastare il caldo delle estati più torride, non c'è bisogno di impostare il condizionatore a 18°, è sufficiente impostarlo 2-3 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Inoltre, la modalità deumidificazione elimina l’umidità e crea un ambiente perfetto.

Programmare l’accensione del condizionatore

Per non ritrovarsi con una bolletta faraonica, non si può pensare di maneter eil condizionatore acceso h24. Questo non significa rinunciare alla frescura, ma usarlo nel modo corretto; ad esempio nelle ore più fresche possiamo aprire le finestre e sfruttare le correnti d’aria. Nelle ore più calde, invece, possiamo farci aiutare dalle tende e chiudere le imposte. Le tende scure impediscono il passaggio dei raggi UV e quindi un ambiente meno caldo.

Altro vantaggio dei condizionatori è quello di poter programmare l’accensione e lo spegnimento, con il timer possiamo decidere quanto tempo lasciarlo in funzione senza il rischio di dimenticarlo acceso e di incidere sui costi in bolletta.

Per acquistare il condizionatore giusto per voi a Perugia potete rivolgervi a:

Bardani Srl

Via Giuseppe Sacconi, 22, 06132 Perugia PG tel 075 527 0540 web: www.impiantitermicibardani.it/

Kama Service Srl Perugia

Via Amilcare Ponchielli, 8, 06073 Perugia PG tel 075 529 3649 web: www.kamaservice.it/

Edilclima Srl

Via Val di Rocco, 14, 06134 Perugia PG tel 075 591 3120 web: www.edilclimasrl.it/

Termoservice

Via Teano, 50, 06129 Perugia PG tel 895 959 5909 web: www.termoservice.net/

Clima System Srl

Via Raffaele Silvestrini, 6, 06129 Perugia PG tel 075 500 4912 web: climasystemsrl.myadj.it/v/climasystemsrl

Morelli Spa

Via Giuseppe Sacconi, 35, 06132 Perugia PG tel 075 527 0587 web: www.morellispa.com/

STP srl - Impianti di Climatizzazione Mistubishi Electric e riscaldamento

Via Pievaiola, km 5, 06132 Perugia PG tel web: www.stpclimatizzazione.it/

Clima Control S.N.C.

Via Orazio Tramontani, 15, 06135 Perugia PG tel 075 395523 web: www.climacontrolsnc.it/

ELETTROTERMICA S.R.L.

Via Guido Rossa 19, 06132 Perugia PG tel 075 527 1942 web: www.riello.it/