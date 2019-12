Risparmiare in bolletta tra luci natalizie e lunghe giornate di festa in casa: ecco come

Bello il Natale con i suoi addobbi luminosi, le decorazinoi da giardino, i pranzi e le cene in famiglia. Ma anche se è piacevole trascorrere con i propri cari e avere la casa in pieno stile villaggio di Babbo Natale, quando le feste saranno finite dovremo fare i conti con le bollette.

Infatti, controllare i consumi di elettricità e riscaldamento risulta difficile. Se vogliamo goderci le feste senza pensare alle bollette, basta però osservare alcuni accorgimenti.

Luci

Anche se avete già tutte le luci per l’albero e per l’esterno, l’ideale è acquistare quelle a Led. Vale la pena fare un piccolo investimento per ottenere un notevole risparmio e non rinunciare alle luminarie in tutta casa e nel giardino. Le luci a Led sono infatti molto più luminose delle classiche grazie ai toni sul blu e riescono a far risparmiare fino al 90% rispetto a quelle ad incandescenza. Leggermente più costose se confrontate con le tradizionali, non solo durano di più, ma consumano decisamente di meno.

Se invece non volete rinnovare le luci, potete limitare il loro utilizzo accendendo delle candele. Disponibili in forme e grandezze diverse, potete scegliere anche quelle profumate che ricordano i classici aromi natalizi. Vedrete che magica atmosfera che si creerà in casa!

Le decorazioni natalizie sono belle e creano un ambiente incantato, soprattutto se in casa ci sono bambini. Questo non vuol dire accendere le luci tutto il giorno. Con l’illuminazione naturale le luci non avranno lo stesso effetto.

Se siete particolarmente distratti e rischiate di lasciarle accese tutto il giorno, allora potete acquistare un sistema di controllo da remoto o un timer su cui impostare l’orario di accensione e spegnimento.

Durante le serate casalinghe, si può scegliere di usare le luci di Natale come fonte di illuminazione, e spegnere le lampade. Infatti, se sono tante possono diffondere una luce forte in tutta la stanza.

In alternativa se avete un camino o la stufa a pellet, a sostegno degli addobbi luminosi potete sfruttare la luce che viene da questo sistema di riscaldamento.

Gas

Durante il periodo di Natale, pranzi e cene sono all’ordine del giorno, quindi passiamo molto tempo dietro ai fornelli con gli elettrodomestici in funzione.

Per risparmiare potete scegliere di usare il il forno per le preparazioni grandi e che hanno bisogno di più tempo di cottura, mentre quello a microonde se dovete scaldare una pietanza.

Inoltre, meglio coprire le pentole con i coperchi, in questo modo cuoceranno prima e il consumo di gas sarà dimezzato.

Durante il pranzo o la cena, complici anche gli abiti più pesanti, la vicinanza tra i commensali crea un naturale aumento della temperatura. Quindi si può anche abbassare il termostato e si avrà lo stesso risultato.

Se il riscaldamento è centralizzato, visto che la maggior parte della giornata si passerà attorno al tavolo, meglio azionare solo quello presente nella stanza in cui ricevete gli ospiti e spegnerlo nel resto delle camere.

Per valutare al meglio i consumi della vostra bolletta elettrica e di quella del gas, a Perugia potete consultare questi fornitori:

