Bolletta elettrica, come risparmiare sui consumi nei mesi più freddi

Anche se per adesso l’autunno si presenta con temperature miti, le belle giornate hanno le ore contate e tra poche settimane si attende un notevole abbassamento delle temperature.

Freddo e giornate spesso piovose inducono allora molti a rimanere in casa, godendosi il tepore e il comfort dei propri ambienti familiari. Lunghe ore in casa in inverno, però, comportano d’altro canto il problema di dover lasciare la luce accesa a causa delle giornate grigie e poco luminose e ad accendere i riscaldamenti a lungo per creare un clima adeguato

Ecco che inevitambilmente aumentano i consumi, comportando bollette più salate. Per evitare di spendere cifre esorbitanti e limitare gli sprechi, anche nel rispetto dell’ambiente, bisogna gestire gli impianti in modo corretto. Ecco allora come non rinunciare a tutti i comfort, facendo attenzione all’ambiente e al nostro portafoglio.

Limitare la temperature degli impianti di riscaldamento

Una delle azioni più importanti è quella di limitare la temperatura dei termostati. Se il riscaldamento è impostato su una temperatura troppo alta, dobbiamo abbassarla in base anche al clima esterno. Inoltre, secondo una normativa nazionale, bastano 20° per creare un ambiente ottimale.

Manutenzione caldaia

Tra gli elementi che possono far lievitare i costi in bolletta, c’è il mancato funzionamento delle apparecchiature. L’impianto più importante durante la stagione fredda è senza dubbio la caldaia. Per questo motivo è bene effettuare la manutenzione periodica dell’impianto, come stabilito dalla legge. Tra l’altro, chi non effettua la revisione può incorrere in multe salate. Inoltre, durante la notte o in caso di assenza prolungata è meglio spegnere la caldaia.

Infissi isolanti

Per avere un ambiente caldo e piacevole, oltre al termosifone, si deve evitare di far disperdere il calore, quindi meglio installate finestre isolanti. Gli infissi più moderni sono pensati per non far disperdere l’aria all’esterno senza correre il rischio che si formi la muffa. Inoltre, installare nuove finestre grazie agli incentivi statali e ai bonus, diventa conveniente.

Usare tendaggi leggeri

Le tende possono arredare e dare un nuovo look alla casa, ma devono anche essere funzionali. Se in estate preferite tendaggi lunghi e scuri per filtrare la luce e ripararvi dai raggi solari che possono scaldare la camera, in inverno, meglio tende più leggere e corte. In questo modo il sole riuscirà a scaldare l’ambiente e non andranno a coprire i termosifoni. Liberi da ostacoli riusciranno a creare la giusta temperatura quindi il tempo di accensione sarà ridotto.

Controllare i termosifoni

Prima di mettere in azione i termosifoni è bene fare un controllo. La prima cosa da fare è spurgare l’aria per permettere di circolare e riscaldare l’ambiente. Inoltre, potete installare le valvole termostatiche, che limitano il consumo dell’acqua per il riscaldamento fino al 15%.

Arieggiare le camere

Cambiare quotidianamente l’aria all’interno delle stanze permette di avere un ambiente sano e privo di muffa. Questo non vuol dire avere finestre aperte intere giornate. Bastano 10 minuti anche all’interno di una stanza grande. Il consiglio è di farlo appena svegli o quando i termosifoni non sono accesi così non ci sono inutili sprechi.

Appena cala il buio meglio abbassare le serrande per evitare la dispersione del calore attraverso le vetrate.

Inoltre, se avete stanze della casa inutilizzate in cui non trascorrete il vostro tempo, meglio chiudere i termosifoni e le relative porte, così da evitare sprechi.

Usare bene gli elettrodomestici e la luce

La maggior parte dei costi sulla bolletta elettrica deriva dall’utilizzo sbagliato degli elettrodomestici. Usarli in modo consapevole consente un risparmio fino al 40%.

Meglio avere elettrodomestici appartenenti alla classe A+ o a quella A++, anche se costano di più, sul lungo periodo consentono di risparmiare sulla bolletta elettrica.

Quando si usano lavastoviglie e lavatrici è meglio farlo a pieno carico e a temperature basse, con i detersivi giusti avrete piatti e stoviglie pulite con un consumo minore.

Controllare che il frigorifero funzioni in modo adeguato, perché è l’elettrodomestico che consuma di più e che rimane acceso 24 ore su 24, quindi se malfunzionante avrà un impatto negativo sulla bolletta.

Se siete sempre connessi e non riuscite a staccarvi dal pc, meglio usarlo in modalità risparmio energetico e tenerlo collegato alla corrente solo se scarico. Non solo risparmierete, ma la batteria durerà di più.

Spegnete la luce nelle camere in cui non c’è nessuno e usate lampadine fluorescenti a basso consumo, anche se costano un po’ di più assicurano il risparmio.

Scegliere l’operatore e la tariffa più conveniente

Grazie al mercato libero, i consumatori possono scegliere l’operatore più conveniente. Inoltre, se lavorate fuori casa, meglio scegliere la tariffa bioraria. Concentrando il consumo dalle 19 alle 8 del mattino nei giorni feriali, e durante tutto il weekend e i festivi, il risparmio è assicurato.

Ecco a proposito di energia elettrica alcune società di distruzione a Perugia, tra le quali valutare la migliore offerta per le proprie esigenze:

Punto E.ON

Via Manzoni, 214/I, tel 075 599 5096 web: https://www.eon-energia.com/

Punto Enel

Via Manzoni, 332, tel 075 599 1064 web: https://www.enel.it/negozio-enel/perugia/mb-servizi-sas/781/

Umbria Energy S.p.A

Via della Madonna Alta, 59, tel http://www.umbriaenergy.it/mediacenter/FE/home.aspx

Agenzia Multiutility Qui Five Perugia

Via Sacchetti, 5 tel 075 842 1572 web: https://www.facebook.com/quifiveperugia/?ref=bookmarks

Negozio Partner S.I.T. 2013 srl

Via Giuseppe Minottini, tel 800 900 800 web: https://www.enel.it/negozio-enel/perugia/s-i-t-2013-srl/4175/