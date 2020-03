Come e quando avviene il distacco della corrente elettrica se ci dimentichiamo di pagarla

Inutile dire che la corrente elettrica è l’elemento fondamentale nelle nostre case: luce, calore, connessione internet e - ora più che mai - possibilità di contatto con il mondo esterno. Per non parlare della domotica.

Sul mercato esistono diversi gestori con offerte o fasce orari privilegiate per contenere i costi in bolletta.

Resta sempre fondamentale, però, pagare la bolletta. A volte con gli impegni e con la vita frenetica può succedere di dimenticarsi di saldare una mensilità, anche se la scadenza è ben evidenziata sul bollettino. Cosa accade in questi casi?

Se ci ricordiamo di pagarla in ritardo, ci verrà addebitato l’interesse annuo stabilito dal ministero e che si attesta sul 3,5%. Vanno aggiunti a questo importo, se l’ente fornitore lo contempla, i costi per i solleciti e le raccomandate.

Quando avviene il distacco della luce

Il distacco non avviene immediatamente ma si procede per gradi: prima c’è la diffida, poi un calo della tensione ancora sufficiente a far funzionare parte degli elettrodomestici ed infine la sospensione.

Per evitare di arrivare a questo caso estremo, vediamo nel dettaglio ogni fase.

Avviso bonario

Inizialmente l'ente erogatore invia un avviso bonario. Generalmente il mancato pagamento viene segnalato in un riquadro dedicato della bolletta successiva. In alcuni casi, invece, viene inviata una lettera semplice. Con questo avviso si indica il termine massimo entro il quale si deve sanare il debito.

Così il fornitore pone l'utente nella situazione ottimale per ricordare di effettuare il pagamento e non incorrere in ulteriori problemi.

Raccomandata con diffida

Se l'utente non paga la bolletta dopo l'avviso bonario, il fornitore invia una lettera di diffida. Questa arriva a mezzo raccomandata senza avviso di ritorno, o tramite pec per le aziende. Nella lettera si intima di saldare il debito, fornendo un nuovo termine entro cui pagarlo. Inoltre, nella diffida si avvisa il cliente che se continuerà a non pagare, avrà una riduzione dell'erogazione della corrente del 15% e successivamente la sospensione totale.

Nella lettera raccomandata sono fornite le modalità con cui l'utente deve comunicare l'avvenuto pagamento: telefono, mail. Inoltre è indicato il termine massimo dopo il quale avverrà la sospensione della corrente, se il cliente continua a non pagare, nonché il costo di eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Riduzione della potenza elettrica

Se l'utente continua a non saldare il debito dopo la raccomandata, allora l'azienda può decidere di ridurre la potenza fino al 15%.

Il provvedimento scatta dopo 10 giorni se la morosità è reiterata e dopo 20 se non lo è.

La sospensione della corrente può generare dei problemi all’utente, tra cui la rottura di diversi elettrodomestici. Per questo motivo meglio provvedere subito al pagamento della bolletta.

Sospensione della luce

Scaduti i 15 giorni con la potenza dell’elettricità ridotta al 15%, la fornitura viene sospesa se il cliente continua a non pagare.

La procedura si interrompe se l'utente ha contestato tramite fax o raccomandata importi o conguagli anomali. In questo caso l'ente erogatore prima di sospendere deve rispondere al reclamo.

Come riattivare la fornitura di luce

La fornitura viene riattivata pagando l'importo sospeso e comunicando l'avvenuto pagamento al fornitore tramite raccomandata o fax.

Se la riattivazione non avviene nei termini indicati, l'utente può chiedere un indennizzo il cui importo varia a seconda del ritardo.

In linea generale la bolletta non pagata cade in prescrizione trascorsi i due anni.

Questa eventualità viene meno nel momento in cui il fornitore invia una lettera di sollecito entro i due anni. In questo caso il conteggio riparte dalla data del sollecito, quindi può succedere che il mancato pagamento non vada mai in prescrizione per i continui solleciti.

Sospensione illegittima

L'ente fornitore in caso di morosità non può sempre procedere con la sospensione della corrente, esistono delle eccezioni. Eccole:

quando non viene spedita all’utente la raccomandata con la diffida;

i termini di pagamento, presenti nella raccomandata sono inferiori ai 10 o ai 20 giorni;

l’utente ha presentato un reclamo scritto, ma non ha avuto nessuna risposta ufficiale;

se la sospensione del servizio avviene venerdì, sabato, domenica o nei giorni festivi e prefestivi perchè l'utente non potrebbe saldare il debito con le banche o gli uffici postali chiusi;

l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale.

Ecco a proposito di energia elettrica alcune società di distruzione a Perugia, tra le quali valutare la migliore offerta per le proprie esigenze:

Punto E.ON

Via Manzoni, 214/I, tel 075 599 5096 web: https://www.eon-energia.com/

Punto Enel

Via Manzoni, 332, tel 075 599 1064 web: https://www.enel.it/negozio-enel/perugia/mb-servizi-sas/781/

Umbria Energy S.p.A

Via della Madonna Alta, 59, tel http://www.umbriaenergy.it/mediacenter/FE/home.aspx

Agenzia Multiutility Qui Five Perugia

Via Sacchetti, 5 tel 075 842 1572 web: https://www.facebook.com/quifiveperugia/?ref=bookmarks

Negozio Partner S.I.T. 2013 srl

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Giuseppe Minottini, tel 800 900 800 web: https://www.enel.it/negozio-enel/perugia/s-i-t-2013-srl/4175/