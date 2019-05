Sicurezza in casa: come creare un ambiente sicuro per le persone anziane

Si sa che la popolazione in Italia e in particolare in Umbria ha un’età media alquanto elevata, quindi le persone anziane che compongono la nostra società sono in maggioranza.

Per questo motivo è sempre più importante che le nostre abitazioni siano dotate di tutti gli accorgimenti possibili per favorire la vita, la sicurezza e l’autonomia di queste persone prevenendo una serie di incidenti domestici anche banali, ma che possono avere risvolti gravi per i più anziani.

In molti casi sono sufficienti pochi e semplici accorgimenti e la nostra casa si trasformerà in un ambiente sicuro e protetto.

Pavimento

Quando l’età avanza la libertà di movimento si riduce sensibilmente, quindi per evitare di incorrere in spiacevoli incidenti dobbiamo prestare molta attenzione al pavimento. La prima cosa da fare è rimuovere tutti i tappeti nelle stanze particolarmente frequentate dagli anziani, perché potrebbero causare inciampi per chi ha incertezza nel camminare. Lo stesso vale se il pavimento è disseminato dai giocattoli dei più piccoli, dalle prese elettricheo dai paraspifferi.

La pulizia non deve essere sottovalutata, ma bisogna scegliere accuratamente il detergente. La cera deve essere bandita, meglio usare prodotti sgrassanti o la candeggina. In questo modo si elimina lo sporco in profondità e ogni residuo di grasso.

Illuminazione

Le persone anziane hanno vista generalmente scarsa quindi è bene creare un ambiente ben illuminato sia di giorno che di notte. Lampadine e punti luce malfunzionamenti devono essere riparati. Per quanto riguarda l’illuminazione notturna possiamo posizionare luci a led sul battiscopa o nelle stanze particolarmente buie.

Scale

Gli incidenti domestici più diffusi sono le cadute, sempre più spesso dalle scale. La minore agilità con l’avanzare dell’età fa di queste il punto di maggior rischio all’interno della casa. Per limitare ogni incidente meglio liberarle da qualsiasi oggetto, come piante, o piccoli arredi. Per renderle ancora più sicure possiamo decidere di installare un corrimano o una maniglia d’appoggio e assicurare la giusta illuminazione con luci a led lungo le pareti.

Nel caso in cui gli anziani hanno una ridotta mobilità, ma spazio sufficiente nell’appartamento possiamo pensare di installare un montascale elettrico, così da facilitare la salita e la discesa e limitare il rischio cadute.

Bagno

Il bagno è un ambiente particolarmente umido potrebbe causare pericolose cadute, quindi meglio installare dei maniglioni vicino al water e ai lavabo per agevolare e aiutare a sorreggersi. Sul piatto doccia o sul fondo della vasca meglio incollare strisce antiscivolo o un tappeto in gomma.

Fughe di gas e apparecchi elettrici

Con il passare degli anni si diventa meno sensibili agli odori, per questo inavvertitamente si potrebbe lasciare il gas aperto senza avvertirne l’odore. Per prevenire fughe di gas è bene duqnue installare impianti di rilevazione incendi.

Periodicamente bisogna poi effettuare una verifica degli apparecchi elettrici e possibilmente posizionarli in punti facili da raggiungere, per evitare di provocare inciampi.

Truffe e rapine

I pericoli per gli anziani non provengono solo dall’interno della casa, ma anche dall’esterno. Non sono rari i casi in cui sono vittime di truffe o rapine. Per evitare spiacevoli esperienze è bene ricorrere alla domotica. Ad esempio possiamo decidere di installare un sistema di videosorveglianza, allarmi e sistemi antintrusione che possono essere monitorati facilmente anche dagli smartphone.

Sicurezza personale

Una volta messa in sicurezza la casa non dobbiamo dimenticare di occuparci anche di quella personale. Per questo è bene usare dei sistemi di soccorso pensati per inviare rapidamente richieste di aiuto in caso di cadute. Questi si basano su un sistema GSM/GPRS/GPS in grado di geolocalizzare la persona in assenza di movimento.

A questi vanno affiancati sistemi di telesoccorso e salvavita in grado di connettersi agli smartphone e effettuare chiamate a più numeri contemporaneamente per velocizzare ogni intervento.

Con questi piccoli e semplici accorgimenti, la casa diventerà un luogo sicuro da godere e vivere in compagnia di bambini e adulti.

