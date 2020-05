Polline che si deposita in casa e sui balconi: come eliminarlo

Con il ritorno della primavera, si riaccendono acnhe le allergie ai pollini, per i tanti che ne soffrono un vero incubo. In molti casi questi componenti che vengono dal mondo vegetale lasciano siu nostri balconi e davanzali quella fastidiosa polverina gialla, che in molti casi arriva a depositarsi anche sui mobili dentro casa, letti, sulle tende e anche su abiti e capelli.

Per evitarla, dobbiamo effettuare una costante pulizia, ma ci sono alcuni accorgimenti che possono aiutarci ad eliminare i pollini dagli spazi interni ed esterni della casa.

Via la polvere gialla da balconi e davanzali

Eliminare del tutto quello strato giallo polveroso da giardini, balconi, terrazzi e dai davanzali delle finestre, soprattutto se la casa è circondata dal verde, è impossibile, ma con alcune accortezze potremo goderci meglio gli spazi esterni.

Innanzitutto, almeno una volta al giorno, dobbiamo avere la cura di eliminare il polline con una scopa (normale o elettrica) sulle pavimentazioni, lavando poi semplicemente con acqua. Per davanzali di balconi e finestre basta utilizzare una spugnetta o uno straccio con solo acqua o acqua e un detergente. Se si compie questa pulizia quotidianamente,si eviterà l’accumulo di troppo polline.

Polline sui mobili

Si procede rimuovendo un primo strato di polline con panni antistatici e poi pulendo le superfici con i consueti prodotti. Risciacquare è sempre fondamentale, perché il polline residuo una volta bagnato si elimina molto facilmente.

Polline sul bucato

A volte l’odiosa polverina gialla e polline di vario tipo si fermano anche sui panni stesi. L’unico modo per evitarlo, purtroppo, è quello di stendere in luoghi chiusi o usare l’asciugatrice.

Polline su vestiti e capelli

Anche se non ce ne accorgiamo, il polline si deposita pure sugli abiti che indossiamo e sui capelli. Ecco perché quando la sera rimettiamo gli abiti a posto in armadio o li appoggiamo su una sedia, il polline resta in casa. Se poi si va a letto senza essersi lavati i capelli, il polline arriva anche su cuscini, lenzuola, pigiama e questo può essere problematico soprattutto per i soggetti allergici. Va detto che il polline è molto resistente, a meno che non sia lavato via con acqua. Ecco perché è consigliabile mettere a lavare gli indumenti indossati durante il girono se si è un allergici ai pollini e fare una bella doccia prima di andare a letto.

E' buona abitudine, inoltre, cambiare con maggiore frequenza lenzuola e federe e lavare più spesso anche le tende. Con questi piccoli accorgimenti, convivere con il polline sarà meno difficile.