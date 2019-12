Natale in sicurezza: come addobbare la casa in maniera sicura

E’ iniziato il periodo dell’Avvento, momento dell’anno in cui normalmente si addobba la casa in attesa del Natale, la festa più tipica da trascorrere in famiglia.

Luci, alberi, ghirlande e palline è quanto serve per creare l’atmosfera giusta nelle nostra abitazioni, specialmente se in casa ci sono bambini, che non vedono l’ora di essere circondati da lucine, festoni e pupazzi a tema natalizio.

Per vivere al meglio questo periodo è fondamentale prevenire spiacevoli incidenti. I piccoli sono vivaci e curiosi, pronti a scoprire e toccare tutto ciò che li circonda. Per questo è importantissimo creare un ambiente sicuro in casa.

Per vivere in tranquillità una casa in perfetto stile villaggio di Babbo Natale basta adottare alcune opportune precauzioni, vediamo quali.

Albero

Quando si decide di acquistare un albero artificiale bisogna innanzitutto accertarsi che sia realizzato in materiale ignifugo e che riporti il marchio CE. Inoltre deve avere una base stabile e va ancorato ad un mobile o alla parete per evitare che cada se i bambini un po’ curiosi decidono di aggrapparsi.

Se invece optate per quello vero, il rischio che prenda fuoco in caso di cortocircuito è maggiore. Per prevenirlo meglio almeno scegliere un modello non troppo secco.

Luci

Irrinunciabili sull’albero sono le luci, che poco alla volta hanno invaso altri punti della casa e in alcuni casi l’esterno. Per andare sul sicuro è bene scegliere quelle a marchio CE. La certificazione viene data a seguito di una serie di test di controllo dell’azienda che li ha fabbricati, in base a delle norme imposte dall’Unione Europea.

La marcatura deve essere presente anche sull’etichetta del prodotto e devono essere presenti e ben visibili sulla confezione e sull’etichetta i dati dell’importatore e il paese di fabbricazione. Tutto deve essere riportato in lingua italiana.

Se, invece, volete installare le luci da esterno, sull’etichetta devono riportare la dicitura “uso esterno” e devono essere contrassegnate dal Codice IP, Marchio Internazionale Protezione, o Marchio Protezione Ingresso, che indica il grado di protezione di materiale elettrico in presenza di particelle solide o di liquidi. Lo standard deve essere minimo IP44. Meglio adottare luci a bassa tensione (24 V), con alimentatore separato.

Prima di montarle dobbiamo verificare in ogni caso il loro funzionamento, controllare che non ci siano fili scoperti, che la spina e il cavo non siano danneggiati e che il controller non sia rotto. Se una lampadina della catena non funziona o è rotta, meglio sostituirla.

Ora bisogna scegliere bene come posizionare le luci. Meglio evitare che costituiscano un ostacolo per il passaggio. Inoltre devono essere posizionate lontano da materiali infiammabili, come tende, tappeti o tessuti.

Se ci sono più catene di luci, è bene usare una presa per ogni spina, spine triple possono diventare instabili a causa del peso. Una soluzione semplice è quella di utilizzare le ciabatte.

Per fissare le luci, non usare ganci di metallo o metterle vicino a fonti in metallo. Questo è un conduttore di elettricità e quindi potenzialmente pericoloso.

Inoltre, sebbene l’effetto magico sia bello soprattutto di notte, prima di uscire di casa o di andare a dormire bisogna staccare sempre tutte le spine.

Addobbi

In caso di bambini o animali domestici, meglio evitare addobbi troppo fragili. Alle palline di vetro preferite quelle infrangibili o decorazioni in stoffa. Soprattutto evitare addobbi con pezzi piccoli che si possono staccare e quindi essere inghiottiti per sbaglio.

In questi grandi magazzini di Perugia trovate tutto quello che serve per addobbare la casa in sicurezza:

