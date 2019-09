Incubo piccioni, come allontanarli dal vostro terrazzo o giardino

Da sempre un problema della città di Perugia è quello della presenza massiccia di piccioni. Se dapprima il tema riguardava prevalentemente il centro storico, dove per anni si è cercato di proteggere per lo meno i monumenti dal potere corrosivo degli escrementi prodotti da questi volatili, da tempo il problema si è spostato un po’ ovunque.

I piccioni, appartenenti alla famiglia dei colombidi, infatti sono tra gli uccelli più diffusi al mondo. Si adattano sia ai climi freddi che a quelli molto caldi e la loro diffusione nelle nostre città è dovuta anche a un intervento massiccio dell’uomo sui loro ecosistemi naturali.

I danni che possono causare le colonie di piccioni vanno da potenziali rischi di natura sanitaria a danni alle proprietà, basti verificare quello che accade alla carrozzeria di automobili e moto a causa degli escrementi, così come la difficoltà a fruire delle proprie aree esterne (giardini, balconi e terrazzi) in presenza massiva di questi uccelli. Va detto inoltre che il guano di questi uccelli può veicolare molte patologie, come la salmonella, l’escherichia coli e la psittacosi, capaci di espandersi liberamente nell’aria, contaminando persone, cose e cibo.

Se anche voi siete esasperati dalla loro presenza, è arrivato il momento di trovare una soluzione definitiva al problema, ed allontanare per sempre i piccioni da casa vostra.

Come allontanare i piccioni in maniera naturale

Resta il fatto che i piccioni non sono animali infestanti come scarafaggi e topi (lo dice una legge del 2004, che assimila i piccioni alla categoria degli animali selvatici) e che quindi va tutelata in ogni caso la loro incolumità, ricercando sempre dei rimedi ecologici e cruelty free per allontanarli.

Vediamo i principali: