Incubo cimici, ecco come tenerle lontano con i rimedi naturali

Cimici, l’incubo di questi giorni di passaggio tra estate e autunno. Si attaccano al bucato steso fuori o entrano in casa da piccole fessure di porte e finestre e ne esistono diversi tipi. La più comune è la cimice "verde", ma nel corso degli ultimi anni abbiamo iniziato a vederle anche "marmorate" o più scure, cosiddette "asiatiche". Come nella generalità degli Eterotteri, questo insetto possiede delle ghiandole odorifere che emettono un odore abbastanza fastidioso quando vengono schiacciate.

Va detto che le cimici non sono dannose per l'uomo ma piuttosto causano danni all'agricoltura. Ciò che è però veramente fastidioso quando entrano in casa è il rumore del battito delle loro ali, oltre al fatto che è sempre sgradevole avere un insetto in casa. Come comportarci per allontanarle? Come per la maggior parte delle cose, anche per allontanare le cimici dalla nostra abitazione esistono dei rimedi naturali, ecco quali sono.

Aglio

Certamente in ogni cucina ci sarà dell'aglio: questo è un ottimo alleato per tenere lontane le cimici, fungendo da anti-parassitario. Il suo odore, infatti, risulta molto sgradevole a questi insetti. Basterà posizionare qualche spicchio in alcuni angoli della casa, magari sotto la zanzariera invasa dalle cimici, schiacciandolo un pò per ottenere risultati più veloci.

Anche l’odore (per noi gradevolissimo) del sapone di marsiglia è un alleato contro le cimici. Oltre a lavare il bucato con questo sapone, è utile spruzzarlo, unito a dell'acqua, lungo i balconi.

Menta

Se sul balcone avete delle piccole piante di menta, oltre a tutti i benefici per l’alimentazione e la salute di questa pianta officinale, eviterete l'intrusione in casa di cimici. L’odore intenso infatti, allontana numerosi insetti.

Decotto di aglio e cipolla

Altro rimedio naturale contro gli insetti e le cimici è il decotto di aglio e cipolla. Come prepararlo? Basta prendere dei bulbi di aglio e cipolla. Riempire una pentola con un litro di acqua, e versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla, lasciando bollire per 15 minuti. L'odore del decotto le farà allontanare immediatamente!

