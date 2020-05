Come allontanare le mosche da casa, tutti i rimedi

Tornano le temperature miti e insieme a tante belle e piacevoli cose che possiamo fare all’aria aperta, fanno ritorno anche alcuni aspetti come le mosche e mosconi che entrano nelle nostre case…

In effetti questi insetti non mordono e non pungono ma che possono comportare problemi di tipo igienico, dato che si nutrono di feci e non sono tra gli animali più puliti al mondo.

Ecco perché vanno debellate il prima possibile (anche perchè sono molto feconde e possono riuscire a deporre nel giro di pochi giorni anche mille uova).

Vediamo allora dei rimedi per allontanarle dalle nostre abitazioni.

- mantenere l'ambiente pulito, curando bene tutta l'abitazione, anche gli angoli che di solito non vengono raggiunti (può capitare di avere qualche residuo di cibo tra un mobile e l'altro o in campagna la carcassa di un animale morto nel controsoffitto)

- utilizzare un insetticida (durante l'utilizzo bisogna far arieggiare l'ambiente; non si deve spruzzare in presenza di persone e bambini perché si tratta di sostanze tossiche)

- nel momento in cui l'insetticida non basti bisogna rivolgersi a dei professionisti della disinfestazione.

Ecco chi si occupa di disinfestazioni a Perugia:

Il flauto magico s.r.l.

via Guido Rossa, n. 15, 06132 Perugia tel075 529 2435 web: www.ilflautomagico.it/

Impresa di Pulizie Casa & C. Service

Via Settevalli, 915, 06132 Perugia tel 346 582 4067 web www.casaecservice.com/

BioSolution - Disinfestazioni Perugia

Via Ponte Vecchio, 60, 06135 Perugia tel 327 352 1500 web: disinfestazioni-umbria.it/

Anticimex S.R.L.

Strada Vic. Battifoglia, 12, 06132 Perugia tel 800 482 320 web: www.anticimex.com/it-IT/

Bobo' Lucia

Traversa Giovanni da Verrazzano, 70, 06127 Perugia tel 075 500 6371

Perugia Ambiente

Traversa Sambuca, 25, 06100 Colle Umberto tel 339 852 2235 web: www.perugiambiente.it/

Servizi di Disinfestazione Santanicchia

Via Ponte Vecchio, 56, 06100 Perugia tel 340 384 7388

Puliumbria s.a.s.

Str. Battifoglia, 12, 06132 Perugia tel 075 529 2334 web: www.puliumbria.it/

Infest Control

Via S. Benedetto da Norcia, 3, 06089 Torgiano tel 075 928 8084 web: www.infestcontrol.com/pagine/contatti

Biocontrol Disinfestazioni

Via R.Morandi n.2 loc.badiola Marsciano tel 333 404 1477 web: www.biocontrolumbria.it/

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mosche in casa - Rimedi naturali per eliminarle

Se preferite porvare con dei rimedi natuali prima di passare alla chimica, ecco cosa potete provare: