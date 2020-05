Bella stagione, in arrivo le zanzare: la soluzione per casa sono le zanzariere

Anche se il lockdown ci ha tenuto chiusi in casa per la nostra sicurezza per oltre due mesi, inesorabilmente la primavera è arrivata e con essa anche tutti quegli aspetti meno piacevoli che comporta. Tra questi, c'è senza dubbio il ritorno di quegli spiacevoli insetti che sono le zanzare, pronte a disturbare i nostri sonni con le odiose punture da qui ai prossimi mesi.

Questo fastidio può essere risolto facilmente con l’installazione di zanzariere a porte e finestre, da realizzare con il fai da te o con una ditta specializzata. Per fare la scelta giusta è bene conoscere i diversi modelli di zanzariera esistente.

Tipologie di zanzariere

Zanzariere scorrevoli: si installano sulle porte-finestre e sugli accessi particolarmente frequentati. Sono prive di guide inferiori, cosa fondamentale per evitare di inciampare durante il passaggio. Chiusura e apertura possono essere verticali o orizzontali.

Zanzariere a soffietto: rispetto alle precedenti sono più stabili, grazie al binario inferiore e al tipo di chiusura, che le ancora al terreno. Ideali nei punti di massima affluenza, durano nel tempo senza il rischio di rompersi.

Zanzariere a scomparsa: la caratteristica principale è quella di poter essere usate solo quando ne abbiamo bisogno, lasciando libera la finestra in inverno. Un cassone posto nella parte superiore raccoglie la zanzariera quando è chiusa. Basta tirare una cordicella e in un attimo si potrà avere una barriera contro insetti e zanzare.

Zanzariere a strappo: sono le più facili da montare, perfette per chi non è pratico di bricolage. Basta applicare il nastro biadesivo sul perimetro della finestra e applicare la zanzariera. L’unico limite è quello di non poterle rimuovere se non a stagione finita.

Zanzariera a tenda: anche questa è facile da montare perché si applica su un’asticella fissata nel muro con dei gancetti. Grazie alle diverse fantasie e colori, diventa una vera tenda da interno.

Zanzariere magnetiche: ideali per porte-finestre, consentono il passaggio degli animali domestici o quando si hanno le mani occupate. Il magnete posizionato ai bordi delle aperture, si apre facilmente e si richiude automaticamente.

Zanzariere su misura: indicate nel caso di porte o finestre che non hanno dimensioni standard. Il montaggio non è semplice come le altre, ma ha il vantaggio di essere privo di profili inferiori, che assicurano il passaggio senza ostacoli.

Zanzariere elettriche: dotate di un motorino per l’apertura e la chiusura, possono essere attivate tramite app per decidere quando e come aprirle o chiuderle.

Come montare le zanzariere

I tipi di zanzariera in commercio sono tanti. Possiamo decidere di rivolgerci a una ditta del settore e avere il lavoro svolto alla perfezione senza il minimo sforzo o dedicarci al fai da te. Gli amanti del bricolage per un lavoro più facile possono optare per un kit di zanzariera a rullo.

Dopo esserci muniti degli strumenti indispensabili come sega, avvitatore, martello e metro possiamo iniziare. La prima operazione è quella di prendere le misure del telaio.

Con l’aiuto di una sega dobbiamo ritagliare il pannello rispettando le misure prese in precedenza. Successivamente si deve inserire la molla nella sua sede e fissarla con l’avvitatore.

Ora è arrivato il momento di fissare il cordino al centro della guida e inserire la maniglie sul bordo. La struttura della zanzariera è pronta, non resta che applicare le clips al telaio e fissare la struttura.

Costi delle zanzariere

Ogni modello ha caratteristiche differenti, ecco perché anche i costi variano a seconda della tipologia:

scorrevoli: hanno un costo medio, partono dai 60 euro fino ad arrivare a 80;

a soffietto: sono un po’ più costose e il prezzo si aggira sui 70/90 euro;

a scomparsa: partono da 50 euro fino ad arrivare a 120;

a strappo: sono le più economiche costano dai 5 ai 16 euro;

a tenda: il prezzo si aggira sui 12 euro in su;

magnetiche: partono da 7 euro fino a 35 euro;

su misura: il costo è di 40 euro al mq;

elettriche: sono le più costose vanno da 100 a 160 euro;

il montaggio: si aggira sui 35-60 euro a pezzo.

Se si vuole conoscere a Perugia dove acquistare zanzariere e chi le può installare, ecco un elenco:

CIEMME INFISSI-Porte Finestre Blindate Serrande Persiane Zanzariere Inferriate Alluminio PVC Perugia

Via Alessandro Monteneri, 35, 06129 Sant'Andrea delle Fratte PG tel 075 527 0755 sito web: http://ciemmeserramenti.com/

Nuova Parati srl

Via Settevalli, 326, 06129 Perugia PG tel 075 501 2611 sito web: /www.lanuovaparati.it

Cutini Mario

Via dell'Industria, 8, 06053 Deruta PG tel 075 971 0625 sito web:

La Tappezzeria

Via Armando Diaz, 11, 06128 Perugia PG tel 075 501 0296 www.latappezzeriaperugia.it

Ponte Line

Via Gustavo Benucci, 151/A, 06135 Ponte San Giovanni PG tel 075 599 6642 sito web: www.ponteline.com

Tendapiu'

Via Aldo Manna, 33/C, 06132 Perugia PG tel 075 527 1889 sito web: www.tendapiupg.com

A.E.B. Alluminio Infissi

Via Pievaiola, 166, 06132 Sant'Andrea delle Fratte PG tel 335 775 2798 sito web www.aeballuminioinfissi.com

Alfa Perugia S.A.S.

Via Pietro Soriano, 22, 06132 Perugia PG tel 075 528 8911 sito web: http://www.alfaperugia.it/

Elenco in corso di aggiornamento

Scopri tutte le offerte online per la casa

http://www.today.it/best/casa-arredo/