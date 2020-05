Animali domestici, come evitare che prendano i parassiti

I nostri amici a quattro zampe rallegrano le nostre giornate, ci tengono compagnia e sono gli amici ideali per i bambini con cui possono giocare, divertirsi e crescere. Poiché sono tanto preziosi, è molto importante prendersi cura al meglio di loro.

Uno dei problemi che assillano gli animali domestici è senza dubbio quello dei parassiti come pulci, zecche e zanzare, che sono sono sempre in agguato in ogni stagione. Ma in primavera ed estate il pericolo di un’infestazione da parassiti aumenta enormemente. Le punture di questi insetti possono anche mettere a rischio la salute di cani e gatti: oltre a prurito e irritazioni, possono portare anche patologie più gravi fino a comprometterne la vita. Quindi, per proteggerli in modo efficace, la soluzione è quella di ricorrere agli antiparassitari. Oltre ad evitare malattie pericolose, sono importantissimi anche per la salute dei proprietari. Scegliere il prodotto giusto può sembrare difficile ma, affidandosi al veterinario, e consultando i siti specializzati, si possono trovare i prodotti più validi.

Come funzionano

Gli antiparassitari appartengono a due gruppi: chimici e naturali. I primi, come gli insetticidi, sono preparati con principi attivi a base di piretrine, hanno efficacia immediata ma possono essere nocivi per animali anziani o malati. Gli antiparassitari naturali, anche se più blandi, invece, non hanno controindicazioni.

Quando vanno usati

Anche se il vostro animale non presenta problemi, è necessario intervenire in via preventiva: la prevenzione deve iniziare dalle 8 settimane di vita e proseguire a oltranza, sempre dopo aver consultato un medico veterinario.

Quali scegliere

Nei negozi, o su siti specializzati, si trovano diverse tipologie di antiparassitari: pipette, collari, shampoo, spray e polvere.

Come utilizzarli

Le pipette, utili per pulci, zecche e pidocchi, hanno una durata che va dalle 3 alle 4 settimane. Facili da applicare, vanno distribuite lungo il corpo dell’animale, dal collo fino alla schiena. Il prodotto va applicato a contatto con la cute per garantirne il completo assorbimento.

Ci sono poi i collari che hanno una durata più lunga rispetto alle pipette, dai 4 ai 10 mesi ma, come queste, sono pensate per combattere pulci, zecche, zanzare e alcuni flebotomi. Il funzionamento è semplice: indossando il collare viene diffusa una sostanza che è tossica per le pulci e che impedisce che queste si attacchino all’animale.

Lo shampoo, con tossicità lieve, va utilizzato su un pelo preventivamente inumidito soffermandosi sul collo e poi sul resto del corpo.

Spray e polvere, infine, possono tornare utili quando è necessario igienizzare cucce, tappeti e tutti gli ambienti in cui gli animali rimangono più a lungo. Sono molto efficaci contro pulci e pidocchi e hanno una durata di qualche settimana, in alcuni casi anche mesi. In alternativa si applicano direttamente sugli animali: in questo caso bisogna seguire una serie di passaggi. Il pelo va inumidito prima di usare lo spray o la polvere, poi si friziona con attenzione avendo l’accortezza di usare i guanti e di evitare di respirare il prodotto.

Ecco, infine, una serie di consigli utili quando si utilizzano gli antiparassitari:

Leggere con attenzione le indicazioni riportate sulla confezione

Dosare bene il prodotto in base al peso dell’animale

Evitare l’uso dell’antiparassitario se l’animale domestico è malato

Non mixare i prodotti

Usarli con attenzione, tenendo il prodotto lontano dalla portata dei bambini

Consultare preventivamente il veterinario

Dove trovare a Perugia gli antiparassitari per il tuo amico a quattro zampe:

Arcaplanet

Via C. Piccolpasso, 1, 06128 Perugia PG tel 075 966 5396 web: www.arcaplanet.net

L'Isola Dei Tesori

Via della Madonna Alta, 142, 06128 Perugia PG tel 075 505 1844 web: https://www.isoladeitesori.it/

Animal Park

Via Maria Alinda Bonacci Brunamonti, 50, 06122 Perugia PG tel 075 966 0431 web: https://www.negozianimali.org/animal-park-perugia/

Pet Garden Shop

Str. Perugia - S. Marco, 66, 06131 Perugia PG tel 075 584 7938 www.petgardenshop.it

ZOOCENTER- Negozio per animali

Via F. Gregorovius, 37, 06100 Perugia PG tel 075 505 4712

Grifovet Petshop Perugia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via A. Volta, 86, 06135 Ponte San Giovanni PG tel 075 398235 web: https://grifovet.it/