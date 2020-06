Eliminare il ghiaccio da frigo e congelatore, ecco come farlo e perché conviene

Se state partendo per una vacanza che dura più di una settimana, forse dovete pensare che è bene svuotare il frigorifero e il congelatore e lasciarli spenti, per evitare che i cibi rimasti facciano la muffa ma anche per limitare i consumi in bolletta.

Sbrinare il congelatore è un’operazione fondamentale che va fatta di tanto in tanto e che garantisce una lunga durata al proprio elettrodomestico, oltre al suo corretto funzionamento. Si tratta di un’operazione un po’ impegnativa, ma davvero inevitabile, a meno che il vostro non sia un frigo no frost auto-sbrinante.

Se lo sbrinamento del frigorifero non viene fatto regolarmente, si possono presentare formazioni di ghiaccio interne eccessive che andranno a esercitare una dannosa pressione sulle pareti del frigo.

Sbrinare il frigo vuol dire anche risparmiare, perché le formazioni di ghiaccio in eccesso comportano un consumo superiore di energia. Il frigo avrà infatti bisogno di una quota di superiore fino al 20% in più per poter funzionare, rispetto a un frigorifero pulito.

Sbrinare il frigorifero: come si procede

Naturalmente il frigorifero deve essere completamente svuotato. A spina staccata, si dovrà liberare ogni ripiano e cassetto. I cibi da tenere in fresco potranno essere conservati in apposite borse frigo o sacchetti termici, evitando che vadano a male. Quando il frigo sraà svuotato, togliendo anche i ripiani, converrà poggiare degli stracci sul piano inferiore, per raccogliere l'acqua eventualmente formatasi. Il termostato del frigo andrà portato sullo zero; si potrà velocizzare il processo usando degli stracci imbevuti nell’acqua calda, che aiuteranno a sciogliere rapidamente il ghiaccio formatosi.

Mentre il ghiaccio si scioglie, si potrà procedere alla pulizia di ogni reparto, pulendo ripiani e cassetti con acqua calda e bicarbonato, ideali per igienizzare e proteggere dai cattivi odori. Dopo aver pulito e sbrinato il frigo sarà la volta del congelatore, parte più ostica. Qui l’acqua proveniente dal ghiaccio sciolto sarà molto superiore, quindi bisognerà dotarsi di appositi stracci per raccoglierla.

Alla fine, quando tutto è stato lavato e asciugato, se state partendo per le vacanze lasciate gli sportelli di frigo e congelatore aperti con la spina ovviamente staccata.

Se invece dovete riaccendere il frigo, regolate nuovamente il termostato inizialmente a un livello superiore a quello precedente, così da farlo raffreddare in fretta e inserite nuovamente gli alimenti. Una volta completata questa fase, si potrà riportare il tutto alla normalità.

