Traslochi e ristrutturazioni ai tempi del Coronavirus, cosa si può fare?

Sicuramente alcune persone, nel momento in cui è scattata l’emergenza Coronvirus con l’obbligo della quarantena e del distanziamento sociale, si trovavano in procinto di cambiare casa o iniziare lavori di ristrutturazione. Come si devono comportare adesso?

Il Covid 19 ha certamente rallentato ma non ha del tutto bloccato la possibilità di procedere con questo genere di attività. Ecco allora cosa ammettono e cosa vietano i decreti del presidente del Consiglio durante l’emergenza sanitaria.

Si può fare un trasloco durante l’emergenza sanitaria?

Se il trasloco non si può rimandare e viene effettuato da una ditta iscritta all’albo trasportatori, questa attività rientra tra quelle consentite. Vanno comunque sempre rispettate le prescrizioni dettate dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 per quello che riguarda l’uso di dispositivi di protezione individuale e la distanza interpersonale.

Si possono effettuare lavori di ristrutturazione?

Per quanto riguarda l’edilizia, il D.P.C.M. 22/03/2020, assieme ai precedenti, consente di effettuare esclusivamente le attività contrassegnate da alcuni codici ATECO, tra cui rientra anche il n. 42, che prevede lavori di ingegneria civile, e dal n. 43.21.01 al n. 43.29.09 compreso, ovvero quelli di installazione di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento, per la distribuzione di gas, ecc.

Esistono particolari accorgimenti per l’esecuzione dei lavori edili?

Sempre in base al D.P.C.M. 22/03/2020, per i lavori edili vanno adottate tutte le precauzioni di protezione individuale, sia di distanza di interpersonale di almeno un metro, l’uso di mascherine e guanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rumori per i lavori dei vicini: come comportarsi?

Se il rumore dei lavori edili risulta particolarmente fastidioso per i vicini in questo periodo di emergenza Coronavirus si potrà ricorrere alla Polizia Locale, che valuterà se i lavori in corso sono consentiti dai decreti. IN generale, secondo il regolament comunale pprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.02.2007.