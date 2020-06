Mettere in affitto una casa vacanze, le regole da seguire

Arrivano le ferie e programmare le vacanze in maniera da sfruttare al meglio il budget a disposizione è indispensabile, specialmente in un anno un po' particolare come quello che stiamo vivendo.

Una soluzione alternativa all’albergo e al bed & breakfast, soprattutto se si hanno bambini piccoli, è quella di affittare una casa vacanze.

Negli ultimi anni il settore dell’affitto delle case vacanze è molto cresciuto: il mercato offre appartamenti arredati da concedere ai vacanzieri anche per periodi di tempo limitati.

In genere le case vacanze sono abitazioni private, possono essere ville o casali per chi è alla ricerca di soluzioni esclusive, ma anche appartamenti all’interno di condomini, per chi ha un budget ridotto.

Come rendere appetibile una casa vacanze

Se si possiede una casa e la si vuole mettere in affitto per le vacanze, per ottenere il massimo bisogna tenere conto di alcune regole.

Il mercato delle case vacanze si svolge soprattutto su internet, per questo bisogna essere presenti sui principali portali per raggiungere il maggior numero di possibili ospiti. Inoltre, bisogna avere un tariffario trasparente che varia in base alle stagioni.

Affittare una casa a dei turisti significa anche garantire dei servizi, quindi bisogna essere reperibili in ogni momento e curare particolarmente la manutenzione per una casa efficiente e funzionale. Se l'appartamento si trova all’interno di un condominio, è bene far stampare un regolamento da consegnare agli ospiti al loro arrivo, così da rispettare gli spazi comuni e gli orari di silenzio. Per i turisti la vacanza deve essere rilassante perciò bisogna rendere l'ambiente accogliente, arredato con tutti i comfort e fornire agli ospiti suggerimenti su possibili luoghi da visitare e scoprire. In questo modo gli ospiti saranno invogliati a tornare e a lasciare feedback positivi in rete.

Come mettere in affitto la casa vacanze

Quando si pone in affitto un immobile, per essere in piena regola, occorre far riferimento alla normativa regionale. A differenza del bed & breakfast, questo tipo di immobile non corrisponde alla prima abitazione, ma ad una seconda casa, quindi è un’attività imprenditoriale occasionale con leggi specifiche.

Innanzitutto si deve segnalare l’intenzione di affittare l’immobile con la SCIA: segnalazione di inizio attività al Comune.

Inoltre, per offrire garanzie agli acquirenti, bisogna assicurare la trasparenza dei prezzi, sottoscrivere polizze di sicurezza ed effettuare denuncia alla questura.

Il contratto per la casa vacanze

L'affitto della casa vacanza comporta la stipula di un contratto. Nel caso in cui gli affitti durino meno di 30 giorni, non è necessario registrare il contratto, diversamente se durano oltre questo periodo si deve effettuare la registrazione.

Aspetti fiscali della casa vacanze

Sul piano fiscale, la gestione della casa vacanze è diversa dalla gestione della casa di residenza. Se questa viene gestita in forma non imprenditoriale i guadagni possono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, se invece è un’attività imprenditoriale vera e propria bisogna avere una partita IVA.

In quest'ultimo caso se il contratto è inferiore a 30 giorni, si può applicare la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, se questa è applicata nel comune d’appartenenza, deve essere aggiunta anche alla casa vacanze nel momento in cui si affitta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come mettere in affitto una casa vacanze a Perugia

Sul sito istituzionale della Regione Umbria sono disponibili tutte le informazioni per procedere alla regolarizzazione della propria attività di affitto della casa per vacanze.