Prato verde e curato in primavera, ecco come si ottiene

La primavera è ormai nel pieno del suo splendore e chi ha un giardino può godersi le belle giornate all’aria aperta tra piante spontanee o coltivate e arredi di proprio gusto. Ma il giardino significa anche manutenzione, affinché il vostro ambiente esterno non abbia un aspetto trascurato e poco accogliente la semina di nuove piante abbia buon esito.

Per fare la manutenzione del verde ci vuole grande impegno, basta essere costanti, seguire pochi consigli e in poco tempo si avrà un giardino curato e rigoglioso.

Come tagliare l’erba

Se nel periodo autunnale e invernale abbiamo trascurato il taglio dell'erba, per avere un giardino bello e in ordine in primavera lo sfalcio deve iniziare già da marzo. In questa occasione si deve lasciare il taglio ad un’altezza che si aggira sui 4 cm. Questa operazione va ripetuta ogni 10 giorni almeno fino a tutto maggio. Così si libera il prato dall’erba secca o ingiallita e si aiuta la ripresa vegetativa.

Con l’arrivo dei mesi più caldi bisogna intensificare lo sfalcio perché l'erba crescerà più velocemente, l’intervallo di tempo si aggira sui 6-7 giorni e si può abbassare il taglio fino a 3,5 cm.

Il consiglio è di usare il tosaerba e di procedere durante le ore più calde, quando il tappeto è completamente asciutto. Il terreno umido o da poco innaffiato potrebbe essere soggetto ad avvallamenti.

Come concimare il prato

La concimazione del prato aiuta l’erba a crescere e ad avere un bel colore brillante. Va effettuata ogni due settimane dopo aver tagliato l’erba; ideale utilizzare il concime a lento rilascio che impedisce la formazione del muschio.

Irrigazione

Per evitare che con l’aumento delle temperature il manto erboso si secchi e ingiallisca, è importante irrigarlo almeno una volta a settimana. L’intensità dell’acqua deve essere stabilita in base alle piogge e al periodo; importante non dimenticare di bagnarlo la mattina presto o la sera, per evitare che il caldo faccia evaporare l’acqua e rendere vana l’irrigazione.

Raccolta dell’erba

Ogni volta che si taglia l’erba, immancabilmente rimangono dei residui sulla superficie. A questo punto dovete armarvi di rastrello per raccogliere i residui. Grazie alla sua conformazione, il rastrello mantiene pulito il prato e rimuove tutti quei detriti che vi si accumulano.

Se avete poco tempo libero ma non volete trascurare il prato, potete sperimentare la tecnica del mulching utilizzata sui campi da golf. Con l'aumento delle temperature, le condizioni atmosferiche permetto al substrato di assorbire l’erba del prato sminuzzata senza avere danni. L’importante è che non superi il 30% dell’altezza dello stelo, che si utilizzi frequentemente il tosaerba e solo quando il prato è asciutto per far seccare rapidamente i residui.

Dove trovare gli attrezzi giusti per il giardinaggio a Perugia:

Bricocenter

Via Francesco Francescaglia tel 075 505 6745 web: www.bricocenter.it/it/punti-vendita/ep-minisito-punto-vendita/perugia

Self Srl - Perugia

Via della Pallotta, 49, 06126 Perugia tel 075 32220 web: www.selfitalia.it/negozi/perugia/

OBI Corciano

c/o Quasar Village tel 075 518 4000 web: www.obi.it

Geniale Megacolor Srl

Via Pietro Soriano, 80, 06132 Perugia tel 075 528 0953 web: www.megacolorgroup.it/

Leroy Merlin Perugia Bastia Umbra

Via Umberto Nobile Bastia Umbra, 06083 Ospedalicchio PG tel 075 808 3200 web: www.leroymerlin.it/negozi/perugia-bastia-umbra

Megacolor Srl

Via Sandro Penna, 60, 06132 Perugia tel 075 528 7740 web: www.megacolorgroup.it/

RAPIDO&PRATICO srls

Via dei Filosofi, 25, 06121 Perugia tel 075 30739 web: www.rapidoepratico.it/

Agrimac 2

Via Michelangelo Lorio, 8 tel 075 500 9511

Agrisystem Store SRL

Via Giuseppe Mercalli, 37 tel 075 394431 web: https://www.agrisystem.it/