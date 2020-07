Alla scoperta dell'idrocoltura, come funziona e come iniziare

QUando si vuole raggiungere il duplice scopo di decorare un ambiente e allo stesso tempo ridurre l'inquinamento domestico, niente è più indicato delle piante. Per avere un piccolo angolo verde, anche se appare difficile per chi non è portato per il verde, sono state inventate nuovi modi di coltivare che permettono di avere piante rigogliose con pochi sforzi.

Tra questi si sta diffondendo l’idrocoltura, una tecnica di origine agricola ormai diventata di uso domestico. Con questa pratica al posto del classico terriccio si usano argilla espansa e acqua. Ecco come coltivare le piante con questa tecnica.

Come funzione l’idrocoltura

Questo metodo si può utilizzare per tutte le piante, incluse quelle grasse che notoriamente hanno bisogno di poca acqua. Con l'idrocolutra i fiori vengono messi all’interno di contenitori trasparenti perchè dobbiamo controllare costantemente il rapporto tra acqua e radici. Se non siamo esperti di giardinaggio e siamo alle prime armi, possiamo ricorrere all’indicatore di livello.

Prima di mettere la pianta all’interno del vaso, bisgona pulire le radici dai residui di terra con l’acqua corrente e tagliare con una forbice quelle secche.

Le piante messe nei vasi vengono sostenute da uno strato di palline di argilla espansa, il substrato deve coprire per due terzi l’altezza del vaso. Oltre all’argilla si possono aggiungere altri materiali come il concime in granuli che serve a dare nutrimento alla pianta. In alcuni casi si arricchisce con elementi puramente decorativi come sassolini colorati, pietre trasparenti o palline in gel che trattengono l’acqua in modo da trasformare la pianta in un elemento d’arredo. Poiché le radici devono essere libere di poter crescere in ogni direzione, il substrato non deve essere né troppo fine né troppo spesso. Infatti, con l’aiuto di un bastoncino dobbiamo allargare e spingere sul fondo le radici, in modo tale che se solleviamo la pianta, questa non esca dal vaso.

Quali piante sono adatte all’idrocoltura

Questa tecnica si può utilizzare con tutte le piante, ma alcune ne beneficiano particolarmente. Tra le più indicate ci sono le talee in quanto riescono ad adattarsi bene allo strato d’argilla. Lo stesso vale per il ficus, la dracena o la pianta aromatica del rosmarino.

Questa tecnica ha ottimi risultati anche con le piante tropicali come l’orchidea. Se invece amiamo le piante con i fiori, possiamo provare l'idrocultura con l’ibisco, lo spatafillo o l’anturio. Tra le piante grasse non tutte accettano questo tipo di coltivazione, ma ci sono alcune che ne beneficiano come l’aloe.

Basta aallora scegliere la nostra pianta preferita per riempire la casa di colori e profumi!

