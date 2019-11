Tapparelle elettroniche, un metodo comodo per mantenere la casa al sicuro

Nella zona di Perugia sono molte le abitazioni private su due o più piani, data la geografia del posto che vede le zone abitate molto dislocate intorno al centro storico.

Con case di grandi dimensioni o costruite su due piani, assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse può diventare difficile. Inoltre, il rischio di dimenticare una tapparella aperta comporta ad una dispersione del calore e mette a rischio la nostra sicurezza.

Per rendere il controllo dell’appartamento più semplice, specialmente se avete problemi di mobilità, la soluzione più semplice è quella di installare le tapparelle elettroniche.

Del resto, le case sono sempre più smart e la domotica fa progressi, quindi le tapparelle possono essere regolate anche a distanza senza doversi spostare in tutta la casa. Basta premere un semplice pulsante o azionare con un telecomando e in pochi secondi tutte le finestre della casa saranno chiuse e al sicuro.

Cosa c'è da sapere e come funzionano

La tapparella elettronica si basa su un motore tubolare che si attiva automaticamente e che corrisponde al meccanismo messo in atto dalle persone su quelle normali.

Esistono due modelli:

modello a filo: è il più diffuso e viene azionato attraverso un pulsante fisso a parete;

modello con telecomando: a differenza del primo non deve essere azionato vicino alla finestra, basta un telecomando e la tapparella si alzerà o abbasserà anche a distanza.

Entrambi i modelli sono validi, bisogna scegliere quello che risponde alle proprie preferenza, alcuni preferiscono quello a parete perché temono di smarrire il telecomando, altri prediligono quest’ultimo perché possono metterle in funzione rimanendo comodamente seduti sul divano.

L’aspetto positivo di questi sistemi è che in caso di assenza di corrente possono ritornare a funzionare come le tapparelle normali, attraverso il dispositivo meccanico.

Inoltre, alcuni modelli possono essere programmati per gestire l’illuminazione della stanza in automatico. In questo modo possono alzarsi e abbassarsi in base alle condizioni meteo.

