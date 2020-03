Domotica al servizio delle persone con disabilità: ecco come e i bonus disponibili

Se dici casa, dici comodità e riposo e pensi al quel luogo dove desideri rilassarti. Oggi poi grazie all’ausilio della domotica, le abitazioni sono diventate sempre più smart per avere tutto a portata di mano con un semplice click.

I sistemi domotici si prestano in particolar modo ad essere un valido aiuto per le persone con disabilità che in questo modo possono vivere in pieno e muoversi liberamente all’interno della propria casa.

Prima di procedere all’installazione di un impianto domotico, è opportuno conoscere nel minimo dettaglio gli spazi a disposizione e in base le esigenze della persona. Ogni apparecchiatura deve infatti garantire di poter svolgere determinate funzioni in totale autonomia, facendo attenzione a come è strutturata l'abitazione.

La collaborazione tra architetti e inquilini è importante per non stravolgere la struttura della casa e creare un ambiente armonico.

Le strutture domotiche

Gli ausili della domotica sono di vario tipo, e poi dipende dal tipo di disabilità della persona che ne usufruirà. Ecco cosa offre la domotica per le persone disabili.

Piattaforma elevatrice

Se una persona è in carrozzina o non in grado di salire le scale, la piattaforma elevatrice è indispensabile. Ne esistono diversi modelli, quelli per scale dritte, quelle per scale curve. A questi devono essere aggiunti quelli interni ed esterni, in questo caso bisogna scegliere apparecchiature che si arominizzino l’aspetto della facciata. Grazie a queste apparecchiature, le persone che non deambulano potranno muoversi da un piano all’altro ed essere indipendenti.

Illuminazione

Per chi non è autosufficiente anche il semplice azionare un interruttore può risultare difficile. Grazie alla domotica è possibile superare questo problema. Attraverso un sistema di sensori si possono accendere le luci, alzare o abbassare le tapparelle elettriche.

Audio e video

Posizionare apparecchiature o sensori in giro per casa, consente agli abitanti di usufruire di tutte le apparecchiature comodamente. Ad esempio se si vuole ascoltare musica o vedere un film, è possibile accendere l’impianto stereo o video con un semplice telecomando. A questi si aggiungono anche sensori vocali che permettono di interagire con le differenti apparecchiature.

Con frasi semplici e brevi si possono azionare i comandi per coloro che fanno fatica ad eseguire anche i movimenti più semplici.

Bonus

L’importanza della domotica ormai è diventata elevata, quindi questi sistemi rientrano nelle agevolazioni dalla legge 104.

Tra i sistemi che rientrano nel recupero dell’autonomia ci sono:

i dispositivi per il controllo ambientale;

le piattaforme;

i dispositivi elettronici per l’orientamento;

pc fissi o laptop;

i dispostivi touch screen.

Per ottenere il beneficio economico, bisogna presentare un certificato che attesti che l’invalidità rientri tra quelle che danno accesso al diritto alle agevolazioni.

