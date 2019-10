Illuminazione "smart", come accendere le luci di casa da remoto con un clic

Quando si pensa alle applicazioni della domotica, l’aspetto delle luci è la prima cosa che viene in mente.

Infatti, sebbene oggi la domotica abbia compiuto passi da gigante, riducendo in maniera inversamente proporzionale i costi di installazione, e si possa applicare in moltissimi ambiti della casa come le finestre, il riscaldamento o persino il frigorifero, l’illuminazione con un “click” è sempre accattivante.

Inoltre, importante è anche l’aspetto dei consumi in bolletta: con i progressi fatti in questo campo non è difficile trovare lampadine a Led o a neon che permettono di risparmiare. Il vecchio modello ad incandescenza, poco alla volta sta scomparendo dalle case sostituito da elementi flessibili e vantaggiosi. Ecco allora quali sono le caratteristiche principali di questo tipo di illuminazione.

Le tipologie di lampade

Esistono due tipi di lampade “intelligenti”, quelle senza HUB e quelle con HUB. Questo protocollo è essenzialmente una stazione di controllo che si collega alle varie lampade presenti in casa. Basta associare al sistema anche un’app e in un attimo potete controllare e programmare tutta l’illuminazione domestica.

I sistemi privi di questo elemento, grazie ad alcuni componenti interni, possono essere comunque controllati tramite smartphone. Anche se meno costosi, sul lungo periodo risultano scomodi soprattutto se avete più di tre lampade smart, in quanto per ogni sistema si ha bisogno di una singola app.

Come si stabilisce il livello di illuminazione

Avere una camera illuminata in modo corretto, sia grande che piccola, porta una serie di benefici soprattutto per quanto riguarda l’attenzione e la resa.

A differenza delle precedenti lampadine, queste non si regolano con i watt, ma prendono come parametro il lumen, ovvero la quantità di luce emessa dalla lampadina. A questo si aggiunge il lux, unità di misura dello spazio coperto dall'illuminazione.

Oltre all’intensità, questi dispositivi possono anche variare il tipo di luce a seconda se vogliate un ambiente illuminato con una luce fredda o calda. In alcuni casi i Led possono cambiare totalmente colore, ideali per chi vuole concedersi la cromoterapia direttamente a casa.

Inoltre, quando si acquista una lampadina smart, si deve fare attenzione all’attacco. Il più comune è quello E27, ma ce ne sono davvero molti quindi bisogna leggere bene l’etichetta con la descrizione del prodotto.

Connessione in rete delle lampadine

Queste lampadine hanno la caratteristica di poter essere collegate al sistema Wi-Fi per funzionare. Ciò vi permette il controllo da remoto anche quando siete fuori casa, semplicemente utilizzando lo smartphone. I sistemi Wi-Fi e Bluetooth possono funzionare senza un hub, ma hanno come limite consumi molto elevati e comunicazioni più lente.

Se invece volete che in tutta la casa ci sia l’ illuminazione smart, meglio orientarsi su sistemi basati su standard più adatti. Questi si orientano su due tipi di protocolli: lo ZigBee e Z-Wave. Quest’ultimo funziona a basse frequenze per far passare il segnale attraverso i muri spessi, ma le frequenze cambiano in base alla zona geografica.

ZigBee ha uno standard aperto e sfrutta anche le frequenze di molte reti Wi-Fi diventando un ripetitore di segnale e funziona anche sulle lunghe distanze.

Entrambi necessitano della presenza di un hub centrale a cui connettersi.

Controllo tramite app

Il vantaggio di questo sistema è la possibilità di poterlo controllare tramite le app. In questo modo potrete accendere o spegnere le luci di un intero piano in pochi secondi e con un semplice gesto. Inoltre, le app permettono di programmare l’accensione o lo spegnimento della luce in determinati orari a prescindere da eventuali problemi con internet o blackout.

Risparmio energetico

Tra gli innumerevoli vantaggi della tecnologia domotica, ci sono i consumi ridottissimi, rispetto alle altre lampadine in commercio. Queste appartengono alla classe A e in alcuni casi si arriva anche a quella A+. Fondamentale perché tutti gli accessori smart in realtà non sono mai veramente spenti. Anche se la lampadina non emette luce rimane comunque connessa alla rete, consumando una piccola quantità di energia da tenere in considerazione nel momento in cui si acquista.

Assistenti vocali

Oltre alla connessione Wi-Fi, grazie al sistema HUB, è possibile connettere le lampadine agli assistenti vocali che consentono il controllo dell’intera casa con semplici comandi vocali.

I tre sistemi principali sono Google Home, Amazon Alexa ed Apple HomeKit. Mentre con la Apple da tempo si possono usare i comandi, con Google i controlli domotici in italiano sono arrivati da poco, ma grazie agli aggiornamenti i due sistemi ora sono molto simili.

Ecco chi si occupa di domotica a Perugia:

SECURITY CONTROL

Via S. Galigano, 24, 06124 Perugia PG tel 075 573 6864 sito web: www.securityumbria.it

Electroalarm

Via Canzio Pizzoni, 35, 06132 Perugia PG tel 349 133 5143 sito web: http://www.electroalarm.it/

Puntoexe S.R.L

Via Ruggero D'Andreotto, 71 A/B, 06124 Perugia PG tel 075 584 5090 sito web: www.puntoexe.it

MEF Distribuzione Materiale Elettrico - Perugia

Via Gustavo Benucci, 208, 06135 Perugia PG tel 075 597061 sio web: www.mefsrl.com

Barton Impianti Srl

Via Settevalli, 324, 06129 Perugia PG sito web: www.barton.it

Futura Impianti

Via Campo di Marte, 4/h, 06124 Perugia PG tel 349 096 4615 sito web: https://futuraimpiantiperugia.it/

MR IMPIANTI Perugia

Via Chiusi, 438, 06129 Perugia PG tel 370 105 2567 sito web; https://impiantimr.it/

Zero Energia srl - Impianti fotovoltaici e rinnovabili

Via Nazzareno Cristofani, 4a, 06135 Perugia PG tel 075 797 4351 sito web: http://www.zeroenergiasrl.it/

INNOVACTIVE ENGINEERING SRL

Via Giovanni Battista Pontani, 33, 06127 Perugia PG tel 075 591 8309 sito web: http://www.innovactive.it/

Ristrutturazioni Perugia - Facile Ristrutturare

Via della Pallotta, 5 e, 06126 Perugia PG tel 075 808 6540 sito web: http://www.facileristrutturare.it/perugia/